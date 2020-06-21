新发现！婴儿肠道微生物群的代谢情况被首次揭示

国外一项研究揭示了肠道细菌群落在生命第一年的代谢情况，其详细程度目前尚不清楚。下面一起来看看吧。

瓦伦西亚大学综合系统生物学研究所(I2SysBio)与瓦伦西亚社区健康和生物医学研究基金会(FISABIO)、流行病学和公共卫生网络生物医学研究联盟(CIBERESP)共同参与的一个研究小组对婴儿肠道微生物群进行了首次转录后研究。

研究婴儿肠道菌群的重要意义

这项工作由卡洛斯三世卫生研究所领导，还包括来自FISABIO基因组学和健康联合小组以及CIBERESP生物医学研究联合会的研究人员。

对于婴儿及其肠道菌群的细菌而言，环境在生命的头几年非常重要。细菌和人类和谐共生：人们与它们分享所吃的食物，这有助于新陈代谢(从食物中获得能量的10%是细菌作用的结果)。此外，细菌还影响免疫系统和神经系统的发育。

因此，这项研究检测了婴儿出生后7天和3、7和12个月大时4个时间点粪便样本中所有属于肠道菌群的细菌基因的表达。此外，还对出生前一周和一年后采集的母亲样本进行了分析。

不同的代谢状况表明了不同的基因表达

“在这项研究中，我们探索了环境如何影响婴儿肠道细菌群落的基因表达，特别是饮食类型(主要在出生后的第一年随着固体食物的引入而急剧变化)”，FISABIO的CIBEResp研究员、第一作者Maria JoséGosalbes对研究的结果解释道。

研究人员补充，对于肠道细菌来说，从粥中摄取碳水化合物和从母乳中摄取碳水化合物是不一样的。不同情况下，新陈代谢的生化途径是不同的，这就需要表达不同的基因。”

“通过分析表达的那些基因，我们已经能够知道肠道细菌处于什么功能状态，比如它们以什么为食等等。”该研究的主要研究者、FISABIO基因组学和健康领域负责人皮拉尔·弗朗西诺说。

丁酸盐细菌对成人健康非常重要

这项研究最引人注目的发现是，在引入固体食物之前，婴儿肠道中产生丁酸盐细菌的活性证据。这种具有抗炎特性的脂肪酸，可作为肠壁细胞的食物，对成年人的健康具有公认的重要性，但直到现在，人们还认为它与婴儿没有太大关系。

有意思的是，在成人中，细菌是从膳食中摄取的纤维和其他复杂碳水化合物合成丁酸的，而这些碳水化合物在母乳中是不存在的。随后的研究必须弄清楚细菌在婴儿中使用哪些底物来产生丁酸，以及这种化合物在婴儿和成人中是否具有相同的功能。

环境微生物转录组学成未来研究方向

在这项研究中，使用了一种组学技术，即元转录组学，它包括对在细菌群落中表达的基因的全局分析。根据功能状态或环境刺激，细菌表达某些基因或其他基因。因此，转录组学提供了关于肠道细菌在每个时刻的功能能力的基本信息。

由于技术上的困难，世界上很少有实验室能够对人类微生物进行转录后分析。然而，这些研究对于充分了解微生物生物学是必要的。”弗朗西诺说：“未来最大的挑战是整合所有的数据：基因组学、转录组学等。”。

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