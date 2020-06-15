天这么热还要给宝宝穿袜子！如何说服固执的婆婆？

现在的天气是一天比一天热了，宝宝们都换上了清凉又漂亮的夏装，不过就在这穿衣上，很多婆媳就起了矛盾。

妈妈们认为孩子夏天光着脚丫就好，舒服凉快不受约束。奶奶们可不这么认为，反复强调“寒从脚上起”，即使是夏天也要穿袜子！

那么，到底要不要给宝宝穿袜子呢？我们今天就来讨论一下~

♦ 脚凉要穿袜子？宝宝可不这样认为

宝宝小脚丫凉凉的，就是冷？非也非也：

1.新陈代谢旺盛

与大人相比，宝宝的身体要稍微热一些，人们常说的“小孩火气旺”就是这个意思。

宝宝的身体正在发育中，新陈代谢速度比较快，活动量较大，所以总是感觉热乎乎的。另外，吃饭也会让身体产生热量，宝宝每天喝奶吃辅食，这种频率下产生的热量也很多。

活动量较大的孩子，比如对于那些会走的宝宝，若强迫他穿袜子，会使小脚丫出汗，闷在鞋袜里，很不舒服，甚至有可能导致细菌滋生，引发感染。

2.正常的生理现象

人类的四肢特别是双脚，离心脏距离最远，当宝宝赤脚站在地板上时，毛细血管会自动收缩，减少热量散发，因此小脚丫摸上去有点凉，但这并不代表他冷哦~

♦ 大多数时候，宝宝真没必要穿袜子

1.新生儿（出生不满一个月）

只要室内温度超过22℃，就没有必要给他穿袜子，再说宝宝一般都是被包被包裹住的，不需要穿袜子。

2.早产儿（孕37周前出生）

早产儿可抱在怀中进行袋鼠式护理，同样没有穿袜子的必要。

3.婴幼儿（3岁以下）

对于这个年龄段宝宝来说，则是要看习惯。儿科医生崔玉涛曾经说过：“给不给宝宝穿袜子不是科学问题，而是习惯问题。宝宝出生后一直不穿袜子，他一般不会受凉。如果宝宝习惯每天穿袜子，就应让他穿袜子。”

对于宝宝而言，最怕的就是环境和护理上出现大的改变。保持稳定一贯的护理方式，减少不必要的改变，能够降低宝宝患病的风险。如果大人们意见不一致，袜子一会脱一会穿，宝宝就很容易生病。

其实，很多问题没有是非对错的判定标准，只是习惯成自然而已，比如喝凉水、喝凉奶等。

4.自己决定穿不穿

宝宝再大一些，可以用语言表达自己的想法了，就让他自己决定要不要穿袜子。宝宝觉得冷就让他穿，觉得不冷，能不穿就不穿。

专家认为，只要不感到冷，赤脚对宝宝而言也是一种很好的锻炼方式，既能防病健身，又能促进智力发育。

♦ 保证宝宝安全，妈妈要做好这些事

宝宝在家里活动，妈妈们要做好以下两件事：

1.保持地面整洁干净

地板要及时打扫保持干净卫生。

2.保证地面安全

地上有尖锐的东西有可能会戳伤宝宝或绊倒宝宝，一定要提前进行清理。如果有必要，可以给他穿上防滑袜。

♦ 宝宝不可能一直光脚，多大能穿鞋呢？

如果你家宝宝还处于爬行阶段，那么大可不必穿鞋，此时光脚更方便他们活动；当宝宝开始学习走路时（一般在9-18个月），可以根据情况来选择，如果是文章里提到的夏天，那么建议让他们光脚走路，这对形成正确的走路姿势很有帮助。等到宝宝学会走路，那么必然就要去室外走动走动，这个时候就要穿上底子有弹性的软鞋子了。

TIP：给宝宝买鞋子的是一定要合脚，千万不要为了省钱刻意买大一两号；等到宝宝三岁后，建议三四个月测量一次脚长和宽，并及时更换鞋子。

TIPS：宝宝小脚丫冰凉凉的，千万不要用热水泡脚！热水泡脚会对足弓发育产生不良影响，长期给宝宝用热水宝泡脚会使脚部韧带变松，就会导致扁平足。记住，只要宝宝的脚不会被冻着，适当赤脚对身体健康都是有利的~

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