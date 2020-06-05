凉席也会睡出病！家长速来了解

这几天，天越来越热了，相信很多家庭都开始给宝宝布置起了凉席。不过，你知道吗？孩子睡凉席也会睡出病！我们一起来看看：

宝宝睡凉席会生病？

是的，如果宝宝睡凉席的方法不正确并且没有注意卫生，是有可能会生病的：

1.腹泻

夏天天气炎热，很多妈妈早早就让宝宝睡在凉席上。但宝宝自身的体温调节能力较差，对外界环境的适应能力弱，如果赤身躺在凉席上有可能会让身体受凉，导致肠道蠕动加快，进而出现腹泻症状。

2.凉席性皮炎

如果宝宝对苇、草等植物编成的凉席过敏，有可能会患上凉席性皮炎，表现就是皮肤会出现红斑。

另外，还有一种可能是凉席的缝隙中存在螨虫，宝宝被螨虫叮咬后，身上会出现一片片丘疹，皮疹上可以看到针头大小的瘀点或咬痕。

也就是说，如果家中蚊虫极少，但宝宝与凉席接触的皮肤经常会起小红疙瘩，哭闹不安，常常用手抓挠皮肤，他有可能是患上了凉席性皮炎。

选对凉席，宝宝也能获得舒爽

夏季气温很高，睡凉席人会觉得很是舒爽，对于容易出汗常起痱子的小宝宝来说，凉席自然是不可错过的降暑神器。只要选对了凉席的材质，那么孩子也可以获得舒爽。那么，宝宝睡什么凉席好呢？育姐这就给大家一一种草：

· 竹纤维凉席

这种凉席的原料大多是新竹，也就是是最近三四年培育健康竹子，先经过高温蒸煮后成竹浆，再制作成棉状，接着纺成纱，最后由纱织成席子。这种席子质地很是柔韧，非常适合小孩子使用。

· 亚麻席

这种凉席透气性很好，而且可以除湿，人睡上去后，可以感到体温会下降，下降幅度大约为四度左右，常被人誉为“植物空调”。而且这种凉席的凉度恰到好处，非常适合宝宝。另外，这种凉席还比较卫生，能够有效抑制微生物和真菌的出现，为宝宝营造了一个安全健康的睡眠环境。

孩子不能睡的凉席

市面上常见的草席、竹席、麻将块竹凉席等并不适合小宝宝使用：

1. 太过于凉性的竹席不适合孩子使用。

2. 草席表面比较粗糙，所以不适宜孩子使用，会容易伤害到皮肤的。

3. 麻将块的那种凉席虽然睡起来比较舒服凉快，但是中间的间隙大，容易夹到孩子的皮肤，所以最好别选择这种类型的。

给宝宝睡凉席的注意事项

凉席选好了，下面就要做好防护措施，以确保宝宝的健康和安全：

1.对于刚出生的小宝宝来说，如果体质薄弱，就不建议睡凉席。

2.宝宝睡凉席前，父母要先检查下凉席的表面是否光滑，有无刺状物体。另外最好把席子先清洗一下，用开水烫一烫，并在阳光下晒干。

3.如果宝宝出汗较多，建议在凉席上铺一层纱布或者薄床单，也可以让宝宝穿个小背心。此外，要经常擦洗凉席，并且及时晾晒，特别是孩子尿床的情况下更是要立刻清洗晾晒。

4.孩子睡凉席时，室内空调不要大太低，夜里要看看孩子是否盖着毛巾被，以免孩子着凉。

宝宝睡凉席出现皮疹该怎么办？

首先要找到过敏源，判断出是过敏引起的还是螨虫叮咬引起的。如果是过敏引起的皮疹，要及时并给他更换凉席；如果是螨虫叮咬引起的皮疹，应及时除螨。

为了减少螨虫滋生，大家平常要经常清洗宝宝的被子和席子。除此之外，要做好宝宝的个人防护，经常给他洗澡换衣，宝宝的衣服被褥也要经常晾晒。只要大家重视凉席的清洁问题，大多数凉席皮炎都会得到缓解。

如果宝宝患上了凉席性皮炎，也不要惊慌失措，做好日常卫生清洁工作。如果宝宝出现发烧症状，要及时带他去医院就诊。

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