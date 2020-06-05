造谣哮喘女儿遭体罚吐血被刑拘，这个妈妈透支了千万网友的善良

上周末，我一个朋友群里突然在说现在1年级都能跑10圈了吗？

我当时就惊了，寻思现在小朋友战斗力都这么强吗？记得我小学第一次考400米就跑吐了…..

然后秉承一个母婴新媒体从业人员的职业素养，我去微博搜了这个新闻。

当事妈妈称，自己6周岁患有哮喘病的女儿，并曾多次告知老师孩子病情，说孩子不能运动。但孩子仍然被副班主任兼语文老师刘某体罚。女儿在操场跑了十圈后，出现吐血的症状被送医抢救。然后自己维权后，还被涉事老师殴打，并威胁她继续报警就杀了她。

血淋淋的画面触动了千万网友的心，他们纷纷转发，要求相关部门介入调查。微博热搜显示，该话题被阅读了3.8亿次。

我当时也有些义愤填膺，就想着要不要写一篇相关的文章，但是看到评论区有做医生的网友质疑血衣上的血液喷射形状与颜色与真实情况差别过大。

我看了看照片，也觉得说得有理，就决定让子弹再飞一会儿。

果然，事情迎来了彻底的反转。

第二天凌晨1点44分。广州白云公安发布公告。

吐血是假，

送6万块钱是假，

凌晨2点被老师殴打是假，

有哮喘病史是假，

该妈妈雇水军炒作此事是真。

当天下午当地教育局也做出回应，通报：涉事老师体罚行为属实，通报暂停班主任职务，免去品德学科科组长职务。

6月1号，当事妈妈刘某，因寻衅滋事被刑拘。

随着更多信息的披露，网友们惊讶地发现这个刘妈妈做得恶远不止于此。

学校公告称该家长曾经将涉事老师及家人的头像和照片通过朋友圈、微博进行到处转发，并附上侮辱性的言语，给老师及其家人造成极大的伤害。并随意散发刘老师的家庭住址等个人信息，将刘老师和家人的头像印制成T恤散发。且多次在深夜电话骚扰。

还在家长群发布各类过激言论，让家长们恐慌。

她当时的微信签名，我一个外人看得都毛骨悚然，更何况一个班同学的家长。

在家长群里肆意诅咒涉事老师，还威胁跟踪女老师的儿子。

还被网友扒出开微博小号污蔑涉事女老师猥亵男同学。

老师体罚孩子确实违规，学校也做出了相应的处理措施。

但比起老师的错误，这个妈妈的罪过就大了。

她虽然已经得到了法律的制裁，但是老师与其家人所受的精神伤害绝不会就此平息。

虽然公告已出，但是这个涉事老师可能今后很长时间得到的不只是同情，还会有背后的指指点点。就像电影狩猎的主角，即使“被害人”翻供，今后的生活也不得安宁。

此外，这个妈妈最大的恶，是自导自演了这么一出大戏。利用了公众的同情与善良，与大量媒体资源。消耗了社交媒体平台的公信力，这个可能是普通人能发出最后一声呐喊的机会。

下一次，当真有孩子被欺凌需要通过社交媒体向社会求取正义的时候，将因为她这一次的恶行，而倍加艰难。

很多人被狼来了欺骗过，今后也就会丧失为世间公道摇旗呐喊的热情。

当年的彭宇案中，法官的“不是你撞的，你为什么要扶”言论一出，遗祸至今。现在大家看见路边摔倒的老人，心里大多都会浮动一下。当时网上有一句评论说到：它让中国人的道德素养退后了二十年。

经过这次的舆论发酵，社会上的家校关系建设又会蒙上了一层阴影。但罗曼罗兰说过:世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。

世间终有阳光照不到的地方，但没有炬火，我便是唯一的光。

面对这个复杂的世界，希望大家多一些理性，多一些思考，多一些善良。愿大家即使看过世界的丑陋，仍还相信未来的美好。

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