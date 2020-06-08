高颜值芒果酸奶雪糕，可爱解暑

夏天到了，又到了吃雪糕的时候啦！今天分享一款简单又好吃的芒果酸奶雪糕给大家，颜值高，味道好，你家的小朋友一定会很喜欢~

材料:

大芒果一个，酸奶一杯，糖粉适量。

步骤:

1.芒果去皮切块，放搅拌机上打成细腻的芒果泥。

2.将芒果泥倒入碗中，加酸奶加糖搅拌均匀。

3.雪糕模具插好冰棒棍子，把芒果泥倒入模中，盖上盖子放进冰箱冷冻凝固。

4.凝固好的芒果雪糕脱模就可以吃啦。

是不是炒鸡简单的，冰凉香脆，无敌好吃，以后想吃了，自己动手做，还可以根据自己喜欢的水果口味制作，环保又健康！

温馨提示:

1.打芒果泥无需加任何水。

2.冰棍模具建议用硅胶材质的，易脱模。

取芒果肉小妙招:

操作1：用比较小巧的水果刀，从芒果的一端沿着芒果核划开，使芒果一分两半儿。有核的一瓣儿用水果刀紧贴着核下面再划一次，把核去除。

操作2：一只手拿着分开的芒果，另一只手轻轻地用刀尖在果肉上划开纵横交错的十字刀。（芒果如果是选的很熟的，会有汤汁，记得下面接一个盘子。） 用手捏住芒果的两端，朝向芒果皮的一面反转。

操作3：用水果刀紧贴着果皮，慢慢地片下果肉即可。

是不是超可爱，都舍不得吃掉它了。

还不快点吃，可要溶化掉了，哈哈！

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