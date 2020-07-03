小孩子坐不住餐椅，怎么回事？终于真相了！

家里有宝宝的，基本都会备一张餐椅，不过刚开始坐餐椅，小家伙还是挺乐意的，但时间长了，你有没有发现，孩子就开始坐不住了！这到底是怎么回事呢？今天，我们就来解密：

宝宝有这些表现，说明不乐意坐餐椅了~

1.站在餐椅上

这种情况应该很普遍吧，我家宝宝就很喜欢站在餐椅上，不愿坐，要不就是刚开始愿意坐，吃得有点饱了，就会不安分地想要起身，所以每次喂最后那几口饭，真的特别难！

2.哭闹不止

有的宝宝只要坐在餐椅就会哭闹，过好一会才能安静下来，真的让人头秃……

3.想要离开餐椅

有的宝宝每次坐在餐椅上，都想要爬出来，而餐椅一般都蛮高的，实在是危险啊~

宝宝为什么不愿坐餐椅？

宝宝为何坐不住餐椅？其实，大多是以下几个原因，接着往下看：

1.不舒服

比如椅背过于靠后，孩子会靠得不舒服；安全带扣得太紧会加大束缚感、餐盘太前会缩减活动空间、餐椅太硬会让屁股难受。

这些都会让宝宝对餐椅产生反感，一到吃饭时间就想从餐椅上离开。

应对之策：如果存在以上这些细节问题，一定要及时调整餐椅，让宝宝坐得舒服。

2.饭菜不好吃

饭菜不合口，宝宝自然不愿意吃，想要逃避，于是在餐椅上就会不安分。

应对之策：宝宝爱吃清淡、味道鲜美的食物，大家在制作菜肴时一定要选择新鲜食材，多用炖煮小炒等烹饪方式保持食材原味，少用煎炸，否则比较容易上火。孩子一岁前不要放盐，一岁后要少放盐，要知道清淡的口味能凸显食材本身的味道，也也更受宝宝欢迎。

3.边吃边玩，用餐时间过长

有的家长放任宝宝一边吃一边玩，导致吃饭时间越来越长，宝宝也就吃得越来越慢，从而形成恶性循环。宝宝吃饭就会变得不再积极，越来越不愿意吃饭，总是想办法离开餐椅，不能安安静静地把饭吃完。

应对之策：不要让宝宝养成边吃边玩的坏习惯，建议将进餐时间控制在30分钟内。如果宝宝没能在30分钟内把饭吃完，应认为他不饿，不要无限制延长吃饭时间。

不要怕饿着孩子，因为养成好习惯更重要，即使他在30分钟内没有把饭吃完，也不要将饭菜一直留在桌上，等他饿了再吃。这样可以帮助宝宝认清“一顿饭”与“下一顿饭”的时间概念。

4.用餐环境诱惑太多

宝宝都有很强的好奇心，常常会被周围的事物所吸引。因此，大家要给他营造一个良好的就餐环境。如果用餐时正在放动画片，或者有其他人逗宝宝，或者有家人在旁边聊天，宝宝怎么能安静下来呢？

应对之策：给宝宝提供一个安静的就餐环境十分重要，这样才能让他专心吃饭。建议在宝宝吃饭时，让其他人去其他房间活动，把宝宝的玩具收起来，等他吃完后再玩。

tips：宝宝餐椅怎么选？

想培养“吃货宝宝”，选对餐椅真的很重要。在下面这个视频中。育姐将告诉大家挑选宝宝餐椅的三个要点：安全稳固、材质环保易于清理、不要选择多功能餐椅。想了解具体内容吗？赶紧打开视频看看吧！

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