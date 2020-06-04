鞋子穿对了，能让孩子长高个！

1-3岁的宝宝脚部发育迅速，因此在选购鞋子时，家长必须要用心，要知道鞋子是否合脚，对长个子、发育等都有着很大的影响，那么哪些鞋子不适合孩子，如何帮助宝宝选到合适的鞋子呢？下面我们就来好好叨一叨~

穿这几种鞋，当心孩子长不高！

★儿童马丁靴

马丁靴很酷帅，也很好搭配衣服，所以很多妈妈总是忍不住给宝宝置办至少一双，但它分量着实不清，宝宝还处于身体阶段，穿这种鞋子走路没一会儿就会很累，觉得两脚酸痛。如果宝宝经常穿，还会影响腿部的骨骼发育，不利于长个。

★儿童铆钉鞋

铆钉是最近几年最时髦的元素。有不少妈妈hin喜欢嘻哈风，常常给宝宝买blingbling的铆钉鞋穿。但育姐要提醒大家，它虽然很时尚，但并不适合孩子穿。孩子还小，穿时嬉闹玩耍，一不小心很可能就会受伤。所以，如果你家有这种鞋子，还是别再给孩子穿了。

★公主风凉鞋

夏天到了，相信有很多小姑娘都穿上了公主风凉鞋。这种鞋子美美哒，孩子会很喜欢，但它一般会略带鞋跟，而且柔软度不够一般比较硬，穿了会对小腿肌肉产生一定的压力。

此外，未免影响宝宝身体健康、长个以及发育，洞洞鞋、人字拖、尖头鞋等也要尽量少给他穿。

给宝宝挑选合适童鞋的正确姿势

挑选合适童鞋，要从以下七点判断：

1.鞋面

鞋面要柔软，光面为好，不要有任何装饰物，以免宝宝走路时被绊倒引发意外。

2.鞋底

鞋底的弹性要好，并具备一定的防滑性，如果用手去掰，鞋底可以弯曲。

3.鞋帮

鞋帮要柔软且高于脚踝，这样可以保护孩子的脚。

4.价格

量力而行，根据经济实力给宝宝购买鞋子，总之适合孩子的才是最好的。

5.大小

鞋子一定要合脚，购买童鞋时要让宝宝试穿一下并站起来走几步。宝宝穿好鞋后站在地上，让脚趾向前顶鞋头，大家再用手指插进鞋后跟，如果能插进一根手指说明大小正合适。

另外提醒大家，要定期测量宝宝的双脚大小，并及时换鞋。

6.款式

又宽又胖的鞋子最为舒服，尖头窄身的鞋子并不好，不建议购买。

7.面料

优质软羊皮制成的童鞋应是首选，其次是软牛皮童鞋，不要给宝宝穿塑料童鞋或合成革制成的童鞋。塑料和合成革的透气性不佳，宝宝穿上后会感到闷热潮湿，对脚部皮肤健康不利。

购买童鞋的3个注意事项

给宝宝买童鞋，大家要注意以下四个方面：

1.鞋底要柔软

宝宝刚学会行走，穿的鞋子鞋底不要过硬，软一些为好。大家在挑选童鞋时，可以将鞋底弯曲对折，以鞋头可以碰到鞋底为佳。

宝宝已经熟练掌握行走技能后，可以给他穿鞋底有些硬度的童鞋，以帮助他养成正确的行走姿势。还有，不满两岁的宝宝最好穿高帮鞋子可以保护脚踝。

2.何时换新鞋

发现宝宝穿脱鞋子困难，就要考虑给他换新鞋了。另外，平常要多留心查看宝宝的小脚，如果发现脚部有结痂、水疱、或者有磨红的痕迹，要立即给他换新鞋

3.会走路前不穿鞋子

宝宝学会行走前可以不穿鞋子，让小脚丫尽情撒欢。此时他的足弓较平，足弓和脚腕需通过不断的运动和锻炼，才能慢慢发育完善，脚腕才能变得更有力。学步鞋之所以柔软，就是这个原因。

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