媲美肯爷爷的鸡腿汉堡，赶紧安排~

休息在家，给孩子做了汉堡包，给她高兴的~孩子直夸味道太好了，里面的肉我用的是大鸡腿肉，肉质特别嫩，炸完外酥里嫩，金黄金黄的，咬一口唇齿留香，跟外面买的一样的味道~

汉堡胚买的现成的，味道很不错。

教程：

1.琵琶鸡腿4个，先解冻好，最简单的工具就是需要一把锋利的剪刀，先在关节处，就是肉和筋的地方，剪一刀，然后朝鸡腿的背部一刀剪到底，骨肉相连的黏膜处拉开剪断，超级快手，剥的也干净，里面有一根尖利的小骨，记得要剥离干净哦。

2.鸡腿肉洗净放盆里，加入适量生姜片、半碗牛奶、孜然粉、生抽、酱油、盐、鸡精等调料混合拌匀腌制两小时。

3.准备面粉、鸡蛋液、油炸粉，按顺序先粘下面粉，再粘下鸡蛋液，最后再裹一层油炸粉，锅里热油，小火，把鸡腿肉放进去油炸至两面金黄色即可。

4.色泽金黄，外酥里嫩，咬一口唇齿留香，好好吃呀~

5.准备汉堡胚，挤上沙拉酱，放上生菜，就是一个完整的汉堡包啦，很好吃哦，喜欢的朋友可以自己在家里做给孩子吃。

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