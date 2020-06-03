宝宝为什么爱抠嘴？原来暗藏这些秘密

从上个月开始，我就开始给宝宝添辅食啦，进展得还蛮顺利的。不过呢，最近我发现小家伙在吃辅食时，常常会去抠嘴，把食物硬是给抠出来。emmm，这个操作很迷啊，问了妈妈群里一圈，才知道原来还不止我家一个，很多妈妈都反映自家宝宝也会这样。那么，这到底是咋回事呢？

是时候好好做一番功课了，来吧，跟着小编一起揭晓背后的秘密：

1.肚子不饿

按时喂养的宝宝容易会出现这种情况。上一餐吃的太多，食物还没有全部消化掉，宝宝到了饭点还不饿。此时妈妈又给他喂食，他就只好把塞进嘴巴里的食物给抠出来，抓在手上当玩具玩。

正确做法：出现这种情况大家要立即制止。要让宝宝明白，食物不是玩具，不能拿来玩。另外，大家要尊重宝宝的意愿，他不想吃就不要强迫着他吃。宝宝消化能力有限，不必纠结让宝宝每吨吃同等量的食物。

2.不喜欢食物的味道

你以为宝宝什么都不懂，只会张着嘴巴等待喂食？图样图森破，宝宝都是小人精！他们对于食物的味道也是有一定要求的，如果对食物的味道感到不满意，他们就会用手把食物从嘴里抠出来。

正确做法：宝宝不喜欢食物的味道，最好的办法就是根据他的口味，优先选择他喜欢的食物制作辅食。如果说某些食物具有很高的营养价值但宝宝不爱吃，也不要着急，可以将这些食物取少量捣成泥状或糊状，混进孩子喜爱的食材中让他一起吃。等他接受后，再慢慢增加喂食量，既能保证营养的均衡摄入，又能避免孩子偏食。

3.养成了不良习惯

为了让宝宝尽可能地多吃辅食，妈妈们都会使出千方百计，比如做游戏。让宝宝一边吃饭一边玩，将吃饭当成游戏，这样一来就会养成不好的饮食习惯。孩子们会觉得，将食物从嘴巴抠出来，是一个很有趣的游戏。

正确做法：宝宝坐在餐椅上就要认真吃饭，不能在餐桌上玩游戏；如果想玩游戏，就要从餐椅上离开。刚开始，宝宝对于这样的规则可能不会接受，但只要坚持下去，他就会明白用餐的规矩，以后坐在餐椅上乖乖吃饭，把游戏和吃饭区分开来。

4.感到不适

这是一种常见现象，特别是在吃蔬菜类辅食时。比如昨天我就和我妈计划着给宝宝来个青菜泥，我觉着煮得很烂了，就没有把菜叶撕成碎块直接喂给宝宝，结果小家伙立马下手抠了。后来我才发现，其实是宝宝咀嚼能力还没有发育完全，无法将菜叶嚼成菜泥，这些菜叶会粘在口腔里，宝宝自然也就感到难受啦~于是，他就会抠抠抠！幸亏我及时发现，如果长此以往，就容易让孩子反感，看到菜类辅食也就会不想吃了~

正确做法：给宝宝吃菜类辅食，一定要跟据他的生理特点来烹饪。刚开始可以把青菜搅拌成菜泥喂给他吃，然后逐渐转变成青菜末、青菜片、青菜条。

好了，话不多说，我要继续研究辅食了，这次的功课各位还满意吗？

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