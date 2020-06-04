烈日炎炎，如何让孩子白嫩度夏？

进入六月后，天气愈发炎热了，宝宝的防晒护肤工作也就成了妈妈们非常关心的一件事。毕竟，没有哪个妈妈希望孩子被太阳晒得又黑又丑。今天这篇文章就教大家几招，让你的宝贝白嫩度夏~

♥ 多吃红色和黄色水果蔬菜

想要宝宝在夏天依旧保持白白嫩嫩，饮食上也有讲究，平时可以让他多吃红黄色蔬果，具体我们来看看：

1.水果类

维生素C能够有效抑制黑斑生成，有着“美白之王”的美誉，可以让孩子多吃富含维生素C的水果。建议给孩子每天吃两三份水果，其中一份最好选维生素C含量高的水果，比如柑橘类、番茄、草莓、奇异果、番石榴等。

另外，维生素A能够提升皮肤抵抗力；维生素E可以预防肌肤老化，增强肌肤对紫外线的抵御能力；钙可以增强皮肤弹性，日常饮食上也要注意这些营养元素的摄入。

2.蔬菜类

空心菜、南瓜、番茄、木瓜、白薯、胡萝卜等蔬菜中富含胡萝卜素和其他植物化学物质，有助于抗氧化，提升皮肤抵抗力。番茄中含有大量抗氧化剂番茄红素，每天补充16mg的番茄红素，能够降低40%的晒伤风险。另外，要让孩子少吃感光蔬菜，比如香菜、白萝卜、芹菜等，以免皮肤发生色素沉淀。

3.鱼类

科学研究表明，每个星期吃鱼三次能够有效避免皮肤遭受紫外线侵害。长期吃鱼，不但能提升皮肤自然防护能力，类似于防晒霜一般，可以让孩子更白皙，而且鱼肉中含有的优质蛋白还能让孩子更加聪明伶俐！

♥ 认真洗脸洗澡

爱美的妈妈都知道，护肤的第一步就是清洁，宝宝的皮肤护理工作也是如此。

洗脸

给宝宝洗脸，建议选用柔软的毛巾或更柔软的纱布团。如果宝宝经常吐奶或流口水，就要及时把下巴和颈部的污物擦干净，并用清水清洗并擦干，以免对脸部皮肤产生不良刺激。

TIPS：宝宝外出回家后，不要立即给他洗澡，尤其是冷水澡，以免受凉生病或者在面部、身体上形成汗斑。

洗澡

通常来说，将室温保持在28℃，水温控制在38℃左右较为合适。大家给宝宝洗澡时，要尤为注意脖子、腋窝、腹股沟等皮肤有褶皱部位的清洁。

TIPS：如果要使用爽身粉或痱子粉，那么一定要先做好皮肤清洁，并将皮肤上的水分擦干。爽身粉或痱子粉和水分结合后会凝结成块，这些凝块摩擦后容易造成皮肤破损、红肿。

♥ 选对日常用品

1.宽松衣物

夏天外出活动，建议给宝宝穿能够遮盖四肢的衣裤，以浅色、宽松、棉质为佳，这样可以避免因排汗不佳引发痱子或细菌感染。

2.遮阳帽

宝宝夏天外出玩耍，首选的物理防晒用具就是遮阳帽。遮阳帽不仅可以遮挡阳光，而且造型好看，宝宝戴上后超可爱的，分分钟提升颜值。给宝宝挑选遮阳帽时，建议购买纯棉材质的遮阳帽，同时兼顾吸汗性好、透气性佳的特点，颜色选浅色为宜。另外，遮阳帽的帽沿要宽大，这样遮阳效果才会更出色

3.润肤霜

宝宝的皮肤摸上去很是光滑，看起来好像没有问题，其实，与大人相比，宝宝的真皮和表皮都很薄，保持肌肤滋润的皮脂膜也较少，“屏障功能”还没有发育完全，是难以抵御外界的刺激，因此，涂抹润肤霜保持滋润很有必要。

4. 防晒霜

与成人相比，婴幼儿的皮肤较薄，发育还不完全，更容易被晒伤。请注意，6个月以下宝宝不能涂抹防晒霜，建议夏季出门让他待在阴凉处，比如遮阳伞下、树荫下、带蓬的小推车里。宝宝年满两周岁后，再使用泡沫式或喷雾式的防晒霜。建议使用防晒系数SPF15的无机防晒品，并且保证产品不含有机防晒剂。

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