三胞胎被富人、中产、穷人家庭分别收养，19年后意外重逢，他们的变化令人震惊！

为了研究人们的性格是受先天因素影响大，还是后天环境影响大，研究人员将三胞胎分别送给三个不同阶层的家庭收养。19年后，三胞胎意外重逢，变化真是令人震惊！

01

孪生陌生人，被设计的一生

英国有一部纪录片——《孪生陌生人》，讲述一个妈妈生育了三胞胎，但是无力抚养，就送到了领养机构。

没想到这个领养机构有目的地将三个孩子分别送到三个不同阶层的家庭，只是为了研究一个问题：

一个人之所以成为现在的样子，究竟是先天的因素大，还是后天环境的影响更深？

机构为三胞胎精心挑选了三个收养家庭：

鲍比，被一个富人家庭收养

他的养父是医生，养母是律师，都接受过良好的教育，家庭条件相当不错。

虽然鲍比的养父母总是忙于工作，但是他们尽可能地为鲍比提供最好的资源，帮助他成为更为健全的人。

艾迪，被一个中产家庭收养

他的养父是一个受过高等教育的教师，但是为人保守，对子女的管教也颇为严苛。

大卫，被一个“蓝领”家庭收养

他的养父母都是移民，受教育水平也较低，在当地经营着一家杂货铺，勉强维持温饱。

本来三兄弟在各自的家庭里悄然成长，互相不知道彼此的存在。只有机构研究人员会定期“家访”。

直到19年后，三兄弟意外重逢了。

这时人们发现，三兄弟虽然在截然不同的家庭环境中长大，却有着很多相似的习惯。

他们抽同一牌子的香烟，都曾练过摔跤，连喜欢的女孩儿都是同一类型的。

这样一看，一个人的成长，似乎受先天影响很大？

但是，随着时间的推进，人们发现三兄弟在性格、为人处世方面大为不同。

在富裕家庭长大的鲍比，最有主见，也最优秀。

在蓝领家庭长大的大卫，虽然平庸，却乐观积极。

在中产阶级长大的艾迪，也很可爱，却容易情绪化，后来他患上躁郁症，开枪自杀了……

这个实验毫无疑问是残酷的、不人道的。

但是抛开这一点，反观三兄弟的人生经历，我们发现，所谓先天的基因因素，可以决定一个人性格和命运的起点，但是人生最终走向，还是取决于家庭环境和教养方式。

02

决定孩子命运的不是钱

而是父母的教养方式

三兄弟自幼分离，在截然不同的家庭长大。

他们有着很多相同的习性，性格却迥然不同，他们的人生也走向完全不同的结局。

而改变他们命运的，并不是物质条件。

虽然被富裕家庭收养的鲍比，用他的优秀佐证了物质条件的重要性，但是艾迪和大卫却又推翻了这一点。

三个收养家庭中，大卫的养父母条件最差，受教育水平也最低。然而他们养育出来的大卫性格温厚乐观，成年之后的生活状况也比较好。

这要归功于大卫的养父。

这位养父被人称为“巴布拉”，是爱、拥抱、亲吻的意思。他温柔而幽默，很乐意跟孩子们呆在一起。三兄弟相认之后，也是他积极地把兄弟三个聚集在一起，让他们不至于因为自小离散而彼此疏远。

艾迪的家庭条件比大卫明显要好，但是他的人生却是不幸的。

大卫曾说，艾迪的笑容可以照亮整个房间。但是就是这样一个人，被诊断为躁郁症，最后开枪打死了自己。

明面上看，压垮艾迪的最后一根稻草，似乎是因为他们合作开餐厅，鲍比却选择了离开。艾迪认为是自己和大卫“挤走”了鲍比，为此深深自责。

然而深究下去，这何尝不是自小就埋下的隐患。

原来，艾迪的养父管教极为严苛，制定的规则都要求艾迪严格遵守。在这样的环境下长大的艾迪，性格较为压抑，遇事容易自责。

所以后来鲍比的离开，成了他的心结。

他一步一步地将自己逼到死角，困住了自己。

艾迪自杀后，他的养父也常常因为自己过于严苛的教育方式而自责不已。

这让唐唐妈想起不久前一个新闻。

5月6日，西安一名9岁女孩因为不能按时完成老师布置的作业，在家中跳楼，留下两封“遗书”，分别写着：

妈妈对不起，这是我的决定。

为什么我干什么都不行！

很难想象一个9岁的孩子如此否定自己！这世上本没有一无是处的人，只是身边的人一次又一次的否定，才让孩子产生了这样的“错觉”。

孩子其实也是有压力的，尤其是生活在高压教育的环境中，孩子长期被严格要求，不敢犯错，常挨批评，容易陷入自我审判的怪圈。

就如艾迪，就如那个9岁小女孩儿，他们把错都揽到自己身上，认为是自己做得不够好，最终逼死了自己。

现今社会，虽然物质条件是教育的基础，但是对孩子影响最大的还是家庭氛围与父母的教育方式。

父母的教育，会极大程度上影响孩子的性格和处事态度，从而改变孩子的人生。

03

父母的爱与接纳

是孩子一生的勇气

纪录片《孪生陌生人》中的大卫和艾迪，一个自幼与父亲相处亲密，无话不谈，一个被父亲严格管束，缺乏沟通，两个人的成长形成了鲜明的对比。

大卫无疑是幸运的，他有养父母全身心的爱与接纳，那是他破除困境的勇气和底气。

而这正是艾迪所缺少的。

常州一名6岁女孩儿被爸爸带到工地，不慎触发钉枪，一枚钢钉射进了女孩的胸膛。

被钢钉击穿胸膛多痛呀！但是小女孩儿生生忍下来了，谁也没告诉，只因为害怕父母的责备。

直到晚上痛得受不了，她才向父母坦言。

送往医院一检查，才发现钢钉距离心脏仅26毫米。

常有人问，好的家庭环境应该是什么样的。

我认为，父母相爱，孩子被接纳，这样的家庭环境就很好。

这样的家庭里出来的孩子会是什么样的？

自信？勇敢？独立？

我认为至少应该有一点，那就是充分的、良好的沟通，孩子遇事愿意与父母分享诉说。如果孩子遇到问题，宁愿憋在心底自个儿痛苦，那亲子关系必然存在问题。

别再用“爱之深”去给“责之切”打掩护，当你满嘴是爱，却面目狰狞时，孩子已然感觉不到任何的爱，只剩下恐惧。

接纳他，相信他，才是爱的表达。

马伊琍在《朗读者》现场曾经分享过自己小时候的一段经历。

那是高一时，马伊琍随父亲去老师办公室领取学生手册，看到思想品德那一栏打了个“差”。

父亲问老师为什么。

老师回答：“你女儿和很多男生早恋，品德有问题。”

父亲没有气急败坏地质问马伊琍，只是跟老师说：“那你把男生名字写下来吧。”

老师写了一个，爸爸追问：“还有呢？不是说多个吗？”

看到他这个样子，老师生气了，马伊琍父亲却说：“我女儿我最了解，她不会那样做，你有什么问题，去找校长吧。”

一旁的马伊琍泪如雨下，虽然委屈，却感受到了父亲的信任。

正是因为在这样的家庭长大，有这样的父母做后盾，马伊琍才有底气面对一切困境。

我们无法否认，物质条件、先天基因，包括所接触的教育资源，都会让孩子之间产生差距。

但是孩子能不能成长为一个人格健全的人，却是由家庭环境和父母教育所决定的。

只有乐观、温暖、人格健全的孩子，才能将以后的人生走得更加精彩，更加顺畅。

所以无论富裕还是贫穷，我们都该努力成为更好的自己，为孩子提供正能量的成长环境，让孩子更好地成长。

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