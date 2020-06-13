来看美国的分娩成本，很惊人！

密歇根州一项新的医学研究表明，生孩子最昂贵的一部分可能与分娩本身有关。下面一起来具体看看。

根据《健康事务》(health Affairs)1月刊上公布的调查结果，对一些美国家庭而言，孕期、分娩期和产后三个月的平均自付医疗保健支出从2008年的3069美元飙升至2015年的4569美元。

患者需承担惊人的共付额

《患者保护与平价医疗法案》(简称ACA)要求以雇主为基础的大型医疗计划(约50%的美国妇女使用)来覆盖产妇保健服务，但这并不能保护家庭免于承担巨额费用。

原因是：虽然ACA要求全面覆盖诸如子宫颈抹片检查和乳房X线照片等预防服务，但对计划如何强制实行共付额，自付额和分担产妇保健费用几乎没有限制。

“我们惊讶地获悉，绝大多数妇女需要为与生育有关的重要保健服务付费。”Von Voigtlander女子医院妇产科主任医师Michelle Moniz博士说道，“这些都是不小的共付额。成本惊人。”

Moniz也是密歇根大学医疗政策与创新研究所的研究员。这项研究包括一项全国性抽样调查，共有657061名妇女参加了84178项雇主资助的计划，她们在2008年至2015年期间因分娩住院。研究人员分析了分娩前后所有可能影响妊娠结局的医疗服务的成本，发现98%的女性都需要自费一部分费用。

分娩费用

生育是育龄妇女住院治疗的主要原因。毫不奇怪，剖腹产的自付费用较高，剖腹产的平均自付费用总额从2008年的3364美元增至2015年的5161美元，而阴道分娩的自付费用总额则从2910美元增至4314美元。

女性在总成本中所占的比例似乎也更高。在2015年，那些阴道分娩的妇女承担了21%的费用，而在2008年，这一比例为13%。剖腹产的妇女预计要支付大约15%的费用，而同期为10%。

Moniz说，产妇保健服务对于确保母亲和新生儿获得尽可能好的结果至关重要。这是一个特别重要的焦点，因为近年来的数据表明，美国作为唯一孕产妇死亡率上升的发达国家之一，仍在无视全球趋势。

“随着时间的推移，孕产妇保健费用不断增加给家庭造成了负担。”Moniz说，“研究告诉我们，自付的医疗费用往往意味着跳过某些医疗护理。”

“这些经济负担使妇女面临推迟或错过产妇保健的风险，我们知道这可能导致妇女和婴儿的不良结局。限制病人在产妇保健方面的开支，可能是改善美国家庭产妇和新生儿健康的一个重要机会。”

建议政府出台降低妇产保健成本相关政策或措施

Moniz说，更高的免赔额计划和共付额，以及对ACA要求产妇医疗保险的误解，可能是倡导者和立法者可以改进的领域。

Moniz补充道：“政策制定者有很强的理由考虑采取保护普通消费者的政策。”。

“妇产保健是促进我国各地家庭福祉的基本保健服务。降低患者获得这些高价值服务的成本是有意义的。我们都希望婴儿拥有一生中最好的起点。”

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