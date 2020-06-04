震惊！在美国，先天梅毒正以惊人的速度上升

先天梅毒是可预防的一种疾病，但在美国其导致的新生儿死亡人数却在持续增长。根据公布的联邦数据，2018年美国全国共有1306名婴儿从母亲那里感染梅毒，比2017年增长40%。其中78个婴儿是死胎，16个在出生后死亡。

美国先天梅毒发病率呈全国性增长

在加州，先天梅毒(母亲在怀孕期间将梅毒传染给婴儿时使用的术语)的病例连续7年急剧上升，达到332例，比2017年增加了18.1%。只有得克萨斯州、内华达州、路易斯安那州和亚利桑那州的先天梅毒发病率高于加利福尼亚州，这五个州加起来占总病例的近三分之二，其他州的先天梅毒发病率也都有所上升。

美国疾病控制和预防中心发布了一份更广泛的报告，跟踪性传播疾病的趋势，并公布了各州的数字。2018年梅毒、淋病和衣原体感染病例总数创历史新高。梅毒最易感染约3.5万余例，上升14%;淋病58万余例，上升5%;衣原体170万余例，上升3%。

可通过抗生素治疗切断母婴传播

先天梅毒数量的上升趋势尤其令人不安，因为这种情况其实非常容易预防。验血可以发现孕妇感染，治疗方法相对简单有效。如果在怀孕期间被发现，一般可以阻止母婴传播。只要注射几针抗生素就可以防止婴儿从母亲那里感染梅毒。

美国疾控中心的流行病学家、该报告的作者维吉尼亚博文说，“当我们看到一个先天性梅毒病例时，它就是医疗保健系统失败的一个标志。”

梅毒螺旋体是一种导致梅毒的螺旋状有机体，未经治疗，梅毒螺旋体可以通过母体胎盘蠕动进入胎儿。一旦到了那里，它就会猛烈地繁殖，侵入身体的每一个部位。对新生儿的影响可能是毁灭性的。

各州医疗资金严重缺乏

美国卫生部门曾经追踪每一个衣原体、淋病或梅毒检测呈阳性的人，以确保他们和他们的伴侣得到治疗。由于资金有限，案件数量不断攀升，许多州现在只把资源用于追踪梅毒。加州一些县的病例数量非常高，以至于他们只跟踪育龄妇女或孕妇。

加州大学洛杉矶分校教授杰弗里·克劳斯纳博士负责旧金山性病项目十多年，他说：“很多日常公共卫生工作都没有资金。”

2018年，加州大学洛杉矶分校(UCLA)研究传染病和性别不平等的教授詹妮弗·瓦格曼(Jennifer Wagman)说，在研究了其他国家的卫生系统多年后，她震惊地看到加州有多少基本的公共卫生基础设施已经崩溃。在中央山谷的许多地方，在经济衰退后，县内可以提供性病测试和治疗服务的机构寥寥无几，调查人员也没有地方可以带人立即接受治疗。

最新的一年数据显示，在加州，超过40%的梅毒孕妇在2016年将梅毒传染给了自己的孩子。加州州长加文·纽森今年提供了额外的资金，但这是“杯水车薪”，一家专注于性健康和生殖健康的非营利机构Essential Access Health该机构正与克恩县合作研究先天梅毒，其负责人塞尔吉奥·莫拉莱斯说，我们看到了多年不作为和缺乏性病预防优先权的结果，我们现在正在付出代价。”

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