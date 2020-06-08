情商教育有多重要？《清平乐》怀吉直播接连翻车

相信不少妈妈都看过电视剧《清平乐》，这部剧以宋仁宗的一生为线索，讲述了北宋皇帝赵祯从少年登基到把控朝政的故事，虽然整部剧反响一般，但是剧中演员的表演还算出色，尤其是16岁小生边程演绎的梁怀吉更是令人耳目一新，温润如玉的人设也慢慢建立了起来。

然而最近，人设还没有完全建立好边程突遭全网diss，分分钟变成“嘴臭弟弟”，一副还没开始红就要糊透的样子。起因是他和剧中的CP，徽柔的扮演者任敏一起做了场直播，然而让人意想不到的是，边程一直都在怼任敏，场面异常尴尬。

整个视频看下来，真的尬到我用脚趾在地上扣出了三室一厅。当然不能只是我一个人尬，这里也整理了边程的怼人语录，一起来看看吧：

a.被问及理想型

任敏：“我的理想型，受到徽柔感染，有一点颜控吧！”

边程：“颜控，你要说颜控，你的理想型也太广泛了吧！”

任敏无奈解释：“颜控比较基础，喜欢搞笑一点的……”

边程：“从现在开始，我变得非常深沉！特别冷酷，特别无情！努力让自己不要成为你的理想型。”

b.关于养生

任敏：“我坚持每晚泡脚，因为我脚特别凉……”

边程：“因为你脚特别臭。”

c.对彼此的初印象

边程谈任敏：“就是一个不怎么好看，不怎么高，平平无奇的一个姐姐……”

画外经纪人提醒后，他接着说：“后面接触下来，觉得这个姐姐挺好的，有时候会照顾我……”

d.如果有机会再合作的话，想合作什么角色

任敏：“只要有机会合作我都还挺开心的，证明我自己还年轻。”

边程：“应该大概率没有什么机会（合作）。你如果演我个阿姨，演我个长辈，你觉得自己还年轻吗？”

任敏：“可以演情侣，演同学啊。”

边程：“谁要跟你演情侣关系！”

……

整个直播过程中，边程表现得非常自负、充满优越感，毫无情商可言；而任敏则全程尴尬，不过这个20岁的小姑娘非常有涵养，不仅帮搭档打圆场，还一直努力把直播进行下去，在微博上的吐槽也是云淡风轻。

其实稍微懂得人情世故的人都知道，年龄、长相这种事情，对于女性来说，都是比较忌讳的事情，当事人可以拿来自我调侃，其他人最好不要碰，除非你是夸别人年轻、漂亮。

边程已经16岁，而且也已经步入了社会，做出如此“没教养”的事情，真的没得洗。为此虽然在微博上两连道歉，但是依然没有得到网友们的原谅，真的是“人未红却已糊”。

生活中我们一直强调情商教育，就是因为有助于孩子妥善管理情绪，可以经受的住挫折、较少与人发生口角、打架或破坏课堂秩序；同时也可以让孩子能设身处地为他人着想，懂得倾听和尊重。而这样的人往往人缘好，未来进入社会也可以更加顺风顺水。

那么问题来了，在生活中，我们要如何培养孩子的情商呢？

a.培养表达情绪能力

不少家长反映，除了必要的语言之外，孩子回家后很少和自己交流。这让他们非常头疼，因为大部分家长对孩子在学校中的表现都非常感兴趣，但是有的孩子偏偏不愿意说。

从小不习惯和家长沟通的孩子，在面对负面情绪的时候，大多会选择逃避，不去面对。虽然孩子这种表现很正常，但是如果长期不作疏导，那么就很容易出现问题。所以除了孩子的学习，家长们应该有意识地和孩子讨论一些事情，不管是开心的还是不开心的。

当孩子发现，爸爸妈妈愿意接受并倾听自己说开心或者不开心的事情，他们就会慢慢愿意和家长有更深入的沟通。而且在适当的时候，爸爸妈妈们也能给到孩子一些建议，这样他们的表达情绪能力、感知能力也会有所提升。

b.不要乱贴标签

遇到困难退缩是非常正常的表现，因为“趋利避害”是所有生物本能。所以当孩子害怕、退缩的时候，爸爸妈妈们不应该嘲笑他们，更不能随意贴负面标签，比如笨蛋、胆小、害怕困难等等。

这是因为一旦贴上标签就很难撕下来，孩子就会真的觉得自己就是这样，内心越来越自卑，遇到困难也会退的心安理得。正确的做法是，要陪着孩子一起分析困难在哪，并且共同找到解决问题的办法，鼓励他们尝试。

c.培养自控能力

现在的孩子都喜欢玩电子产品、打游戏，而遇到这种情况，不少家长都是以批评为主，有的会直接控制孩子的行为。其实随着科技发展，电子产品必然要融入我们的生活中，所以没必要把玩手机当成洪水猛兽，完全禁止孩子去玩，而是要想办法提升孩子的自控能力。

建议在玩手机之前，要和孩子聊一聊什么时候玩手机、每次玩多长时间，然后和孩子定下君子协定。当约定好的玩游戏时间结束的时候，要逐渐训练孩子能够在更短的时间里面放下手机，转到学习中。当然孩子一开始肯定不会好好配合，这就需要爸爸妈妈们不断鼓励和支持了。

d.鼓励孩子去社交

爸爸妈妈们应该给孩子创造一些社交机会，比如休息天约上其他孩子一起玩耍活动。现如今很多都是独生家庭，平常休息时间也会被各种补习班、兴趣班所充斥，孩子社交机会很少。

为此家长们要多重视这一点，多给孩子创造一些机会，比如组织一个小小的家庭活动日，邀请其他小朋友到家里来。或者约上两三个好友，然后都带上孩子，一起逛动物园。

高情商的人，会让别人舒服，也不会委屈自己，而这也是人与人之间的相处之道~

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