甜的吃腻了吧？教你做芝士饼干，一次就能成功

小孩子经常吃甜饼干一定吃腻了，今天教你做一款不一样的小饼干。大家赶紧来试试吧~免打发，一次成功，咸香酥脆，超多香浓芝士，真的太满足了~

食材准备:

黄油75克，糖粉35克，蛋液15克，盐2克，低筋面粉135克，马苏里拉芝士碎80克。

做法：

1.黄油室温充分软化后，依次加入糖粉、盐、蛋液搅拌均匀，然后筛入低筋面粉拌匀，最后加入芝士碎，整理揉成团。

2.用保鲜膜整理饼干，我刚好有饼干模具，就压在模具里整理成型，假如你没有就用保鲜膜裹紧，整理成喜欢的造型，可以是方的或者圆的都可以，然后放入冰箱冷藏一小时以上。

3.取出冻硬的面团，切大概8mm左右厚度的小块，然后依次平铺在油纸上。

4.预热好的空气炸烤箱，165度烤20分钟，晾凉后取出。

咸香酥脆，浓郁的芝士香味，你赶紧来试试吧！

超级疏松，真的太好吃了。

具体烘焙温度和时间大家根据自己烤箱脾气适合调整哦！

注意，糖粉一定不能换成砂糖，那样烤出来的饼干会坑坑洼洼，一点也不光滑哦！

早餐来几块，再来一杯牛奶，满足~

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