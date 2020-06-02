村民在土中发现“小短腿”，竟挖出一男婴

据英国《每日邮报》报道，近日，印度北方邦发生一起弃婴被活埋事件。一名村民在盖房时，突然听到有微弱的啼哭声传来。他跟着哭声寻找，发现土里冒出一只“小短腿”，挖出后竟然是一个新生儿！

村民挖出被活埋男婴，尚有生命体征

据了解，此事发生在北方邦悉达多纳加尔的索诺拉村。事发时，一群村民正在讨论盖房事宜。突然传来了婴儿的啼哭声，村民们立即开始寻找。结果，村民在一处干土地上发现了一条“小短腿”，便立即将土刨开，没想到竟然挖出一个男婴。

孩子被挖出时，浑身上下全是土，躺在地上一动也不动。当救护人员上前查看时，孩子突然开始晃动胳膊和腿。围观村民都松了一口气，欢呼了起来。

男婴情况稳定，警方锁定嫌犯正在追查

随后，男婴被紧急送往附近医院急救。医生检查后发现，孩子的呼吸道被泥土堵住。不过在经过紧急救治后，孩子的情况已慢慢稳定下来。

警方表示，将调查对这起男婴被活埋事件，定会让狠心的父母受到法律的制裁。目前，警方已经锁定了犯罪嫌疑人，正展开进一步的追查。另外，当地一位女村民表示，愿意收养这名男婴。

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