小家伙不愿吃饭就饿一饿？真的有用吗

到了夏天，很多妈妈都反应孩子变得不爱吃饭了。群里有妈妈表示，不愿吃饭就饿一饿，到时候孩子自然就会吃了，对此有不少家长都表示认同。可这种方法真的可行吗？

其实这种方法只能说是短期有效，但治标不治本，所以并不靠谱，关键还是要找到孩子不爱吃饭的原因。只有针对性地调整喂养方法，才能让孩子更好地吃饭。具体一起来看一看：

1.没有及时添加辅食

如果宝宝已经出现了咀嚼动作，但家长还没有及时给他吃辅食；或者宝宝到了该断奶的年龄，但还不能吃乳类以外的食物，就会影响到咀嚼功能的发育，影响到孩子的兴趣。

应对之策：不管宝宝是母乳喂养还是人工喂养，都要及时添加辅食，让他逐渐习惯吃乳类以外的食物，从而锻炼其咀嚼能力和消化能力。通常来说，宝宝6个月时就可以吃辅食了。大家添加辅食时要注意，喂养量要从少变多，质地从稀变稠，辅食种类逐渐增加。

2.吃饭时分神

有的家长喜欢让孩子一边吃饭一边玩玩具，其实这种进餐方式不利于宝宝养成良好的用餐习惯。宝宝有很强的好奇心，吃饭时看到好看的、有趣的事物有可能会分神，就不会感到饿了。

应对之策：吃饭时，宝宝手中只能拿着餐具，不能拿着玩具。另外，要给他准备一个专属的餐椅，大人吃饭时可以把餐椅搬到餐桌旁。宝宝看到大人吃得有滋有味，也就会去模仿了。

3.消化能力较差

宝宝的肠胃消化功能还没有发育完全，即使家长做各方面做得都很细致，但孩子仍有可能难以消化肠胃中的食物，所以经常会出现到了饭点还不想吃饭的情况。

应对之策：经常带宝宝参加动一动，消耗体力，帮助孩子消化。不要强迫孩子进食，也不要追着给他喂饭，吃多少食物让他自己掌握。

4.吃了过多的零食

市面上的零食琳琅满目，颜色好看，味道可口。宝宝吃零食很正常，但如果吃了过多如冰淇淋、水果糖、甜食等含糖量高的零食，会使肠胃一直处于运转状态。这样一来，不管饿了他多久，都不会想吃饭。

应对之策：零食中含有大量热量，不利于宝宝消化吸收。而且，吃太多的零食会使肠胃没有排空的时间，导致他难以感到饥饿，自然不愿意吃饭。大家要限制宝宝吃零食，尽量让他少吃或不吃，还不如用自制点心或水果代替。

5.生活作息不规律

宝宝消化器官还没有发育成熟，与大人相比，胃酸和消化酶分泌较少，胃容量小，适应性差，消化能力不如大人。如果饮食作息不规律，运动量不足、任意玩耍，都会妨碍肠胃功能正常运转，进而出现不爱吃饭的情况。

应对之策：让宝宝按时进餐，并保持适量运动和充足的睡眠，帮助他养成良好的生活习惯。

6.病理性因素

宝宝生病了就会影响到肠胃中的消化酶分泌，而且服药后会引发肠胃不良反应，导致食欲不振。另外，出现腹胀、腹泻、消化不良等症状时，孩子也会变得不爱吃饭。

应对之策：宝宝生病期间食欲不佳，强迫他吃饭只会加重肠胃的代谢负担，不利于身体恢复健康。此时应给他提供清淡饮食，做到荤素搭配合理，并遵循少吃多餐原则。等他病好了，食欲恢复正常后，再增加喂食。

7.进食环境太吵闹

周围有人聊天说话、使用电脑、打手机、看电视等等，在这样嘈杂的环境下，大人都不能安心进餐，更别说宝宝们了。

应对之策：让宝宝好好吃饭，需要一个安静的进餐环境。也可以全家人一起进餐，温馨的气氛下，也能让他爱上吃饭。宝宝在吵闹的环境中进餐，不但不能让他爱上吃饭，长此以往还会影响身体健康。

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