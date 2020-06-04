让BB断奶不受罪，记住这些要点

断奶是件很不容易的事儿，有些宝妈屡战屡败。其实，只要掌握正确的方法，断奶没那么难。

1.循序渐进进行

科学断奶应循序渐进的来。在减少喂奶次数的同时，应适当增加辅食量，以满足宝宝正常发育所需。等宝宝消化吸收情况问题，且没有其他不适后，可以进行减量安排，让宝宝慢慢适应。这样对妈妈的身心健康也有好处。因为奶水的产量跟宝宝吸吮次数相关，宝宝吃奶少了，母乳量自然减少。

☛ 减少白天喂奶次数

白天时，适当延长宝宝的喂奶时间，逐步减少喂奶次数。比如宝宝原来一天吃6顿母乳，可以慢慢减到5次、4次、3次……，直到白天不吃母乳。

白天有很多事情可以吸引宝宝注意力，比如跟宝宝一起玩游戏，转移他的注意力。

☛ 逐渐断掉夜奶

晚上才是最难的时刻，因为此时宝宝对母乳依赖更强。有些宝宝半夜要喝一次奶，宝妈可以先戒掉这一顿。当宝宝哭闹时，适当给与安慰。这时候如果宝爸参与其中，可以很好的缓解宝宝对母乳的依赖。

2.决定给宝宝断奶就要果断

在断奶前最好制定好断奶计划，并果断进行。一开始断奶宝宝难免会哭闹，这时候宝妈不能有所动摇，按照断奶计划执行。如果宝妈还没有下定决心，不可贸然给宝宝断奶，否则不仅自己难受宝宝也会难受。

有些宝妈躲着宝宝，殊不知这样只会让宝宝觉得自己“失去”母乳的同时也“失去”了妈妈。断奶期间，宝宝对母乳很依恋很正常，大家可以想办法转移宝宝的注意力，比如多跟宝宝互动，带宝宝外出玩耍，让宝宝真切感受到即便不吃母乳妈妈也依然很爱自己。

3.建议宝爸参与其中

如果宝妈想要更轻松顺利完成断奶，就让宝爸参与其中吧。在断奶前，可以让宝爸分担照顾宝宝的工作，比如陪玩哄睡，这样宝宝宝妈都会有个缓冲期，也减少宝宝对宝妈的依赖。

4.特殊情况不宜盲目继续

虽说给宝宝断奶要有果断，但如果出现意外情况，比如宝宝生病或是排斥代乳品等，应及时作出相应调整。再有，换季时也不建议给宝宝断奶，因为此时其容易出现肠胃问题或生病。给宝宝断奶最好选择春秋两个季节。

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