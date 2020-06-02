产后累累的？月子期间这么做可祛湿

很多妈妈产后都有湿气重的情况，而这会影响产后瘦身以及身体恢复。别担心，下面教大家坐月子期间如何祛除体内湿气。

产后湿气重的常见表现

通常会有四肢乏力，没有胃口，阴部瘙痒，油光满面，小便混浊，大便粘稠等表现。导致女性体内湿气重的原因很多，主要和身体素质、生活饮食习惯、环境等有关。

利用坐月子这段时间将体内湿气排出体外，可以健脾消肿，清热祛湿，有利于产后瘦身和身体恢复。

坐月子怎么祛除体内湿气？

1.饮食清淡

月子期间，日常饮食应以清淡为主，避免吃油腻生冷的食物。尤其是产后第一周，千万别喝油腻的汤水，否则容易堵塞乳腺，影响乳汁分泌，甚至引发乳腺炎。推荐清淡的丝瓜汤、鲫鱼汤等，可以帮助下奶，还有利于排湿。

2.红豆薏米粥

红豆含有较多的原皂角甙、膳食纤维、叶酸等成分，有消肿止泻、健脾利水、补血催乳的作用。而薏米具有清热祛湿、健脾消肿、利水排脓等作用。两者搭配一起熬煮成粥，利尿祛湿效果很不错。

3.煮水喝

平时，还可以将红豆、茯苓、黄花菜、苦瓜、党参、香菇等煮水喝。可以当白开水喝，不仅能排出体内湿气，改善水肿，同时也不会让大家变胖。

4.适当运动

产后适当运动，这不仅能帮助身体尽快恢复，减掉多余赘肉外，还能祛除体内湿气。但月子期间女性身体虚弱，千万别做剧烈运动。散步、产后瑜伽等比较温和，可以促进新陈代谢，缓解身体压力，是不错的选择。

若通过上面几种方法无法改善湿气重的问题，建议及时就医。

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