孩子不宜唱成人歌，当心秒变“公鸭嗓”！

在生活中，有很多家长会教孩子唱成人歌，比如唱唱自己爱豆的歌，一起跳跳爱豆的舞啦~但是，你知道吗？其实孩子的声带并不适合唱成人歌，如果经常唱，很可能会变成“公鸭嗓”！

Δ 唱成人歌曲，会损坏声带

成人歌曲中，常常需要“吼叫”，这会让孩子以为吼得越高越好。孩子还不能正确运用嗓子，只会喊，这样就很容易造成声带损伤。而且，成人歌曲的音域不适合孩子演唱，音量和音调超出了孩子能够承受的范围。因此，不要教孩子唱成人歌曲，孩子唱不上去乱喊，就会造成造成声带损伤。

保护措施：大家教孩子唱歌时，起调不可以太高，。音域也不能太宽，不建议选择成人歌曲。另外，不要让孩子迎风唱歌，唱歌后也不要马上吃冷饮喝冰水。当孩子喉咙有炎症或者感到不适时，就不要唱歌。注意，孩子唱歌或朗诵时，声音不要过高，时间也不宜过长。

Δ 扯嗓子，会造成机械损伤



孩子一旦玩疯了，常常会大声尖叫，特别兴奋。但大声叫喊和哭闹很容易导致声带机械损伤。孩子在婴幼儿时期发声器官正在发育中，很娇嫩，对外界免疫力较差，对各种运动负荷的承受力较弱，很容易疲劳。在这个阶段，如果不注意发声器官的保护，有可能变成“公鸭嗓”，影响一生。

保护措施：不要让处于婴幼儿时期的孩子长时间大声喊叫。除此之外，大家要当好榜样，平常跟孩子说话时不要吼叫去呵斥他，以免孩子去模仿。

Δ 时间讲话后喝冷水，会引发疾病

孩子会说话后，常常会叽叽喳喳说一堆，长时间说话后会感到渴，往往会喝上一杯凉水舒服一下。其实，这对声带有很大伤害。长时间说话后，声带开始肿胀、充血、分泌物变多，如果马上喝冷水，很容易引发咽喉疾病。

保护措施：孩子长时间讲话后，别让他马上喝冰饮料或吃冷饮，可以给他喝点温水润润嗓子休息一下。日常生活中，大家要让孩子养成良好的饮食习惯，少吃辛辣刺激的食物，特别是在变声期，以免刺激声带粘膜。

Δ 变声期大声吼叫，声带也容易受损

孩子的声带从小就应进行保护。处于婴儿期的孩子要避免让他长时间大声哭闹，稍微大一点的孩子尽可能不要让他大声吼叫。敲黑板，孩子在变声期声带最容易受伤，大家一定要注意保护。通常来说，男孩子在9岁后开始进入变声期，声音变粗，喉结突出。女孩子进入变声期尽管没有明显特征，但声带会增长变窄，导致音调变得又高又尖细。

保护措施：孩子处在变声期，应避免大声叫嚷和长时间讲话。另外，尽量不要让孩子在变声期遭受外界刺激，比如吃刺激性食品等。此外，要鼓励孩子积极参加体育锻炼，避免受凉感冒。

小贴士：

建议家中的加湿器要经常使用，让室内湿度和温度保持在合适的范围内。

另外，要让孩子用鼻子呼吸，不要用嘴呼吸。长期用嘴呼吸，会使未经过滤的、干冷的空气直接被吸入气管中，导致咽喉干燥、局部抵抗力降低，易遭到病毒感染。

如果孩子患急、慢性咽炎，应积极配合医生治疗，以免引起喉炎。患病期间，不要让孩子大喊大叫，以免造成声带受到进一步损伤。孩子感冒咳嗽，要尽量少说话，以舒缓疾病造成的声带充血水肿。

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