小家伙总是睡不醒，或因湿气太重！

有的妈妈发现，自家孩子总是会赖床，就是不愿起床，好不容易起床了，完全“没睡醒”的亚子。其实，孩子出现这种情况，很有可能是湿气太重！今天咱们就来和大家好好说说这个问题：

孩子有无“湿气”，4个方法就能判断

孩子有没有湿气，除了睡不醒外，大家还可以用以下方法判断：

1.观察舌苔颜色

中医有云：“舌为心之苗，又为脾之外候”，意思就是说舌头可直接反映身体健康情况。在帮孩子清洁口腔时，可以顺便观察一下他的舌头，看一看舌苔的厚度和颜色。孩子身体健康，舌头淡红有光泽，舌苔又薄又白，干湿适中，不滑不燥。孩子舌苔较厚，看上去滑湿，说明体内有寒气；孩子舌苔又厚又粗糙、发黄发腻，说明体内有湿热；孩子舌头发红无苔，说明体内湿热较重。

2.检查大便形态

孩子大便后要注意观察其大便形态。如果大便黏在坐便器里，一箱水还不能冲干净，或者要用好几张厕纸才能把屁股擦干净，说明孩子体内湿气较重。

另外，大家可以通过孩子的大便形态和颜色判断他有没有湿气。正常情况下，大便的形态为黄色香蕉形，如果体内湿气重，大便较软不成型，颜色发青，总会有一种无法排尽的感觉。久而久之，宿便产生的毒素长时间集聚在体内，就会引起各种疾病。

3.食欲有没有下降

从中医角度来看，湿气过重会影响脾胃正常运转，所以，湿气重会让人食欲不振，胃口不佳。如果发现孩子不想吃饭，说明体内很可能有湿气。

孩子体内有湿气怎么办？

孩子体内湿气重，可以用以下方法排湿：

1.多运动排出湿气

想要祛除体内湿气，运动出汗是一种很好方法。健康管理专家认为，夏天进行适当运动不仅可以改善体质，增强身体抗病能力，还能加快血液循环，促进消化，防止内生湿邪。孩子活泼好动，出汗机会多，有利于排出体内湿气。

同时，运动时身体微微出汗，还能将体内多余水分排出，建议让孩子在早上或晚上气温凉爽的时段进行运动。运动出汗较多时，可适当给他喝一些绿豆盐水汤补充水分，千万不要喝大量凉白开，更不能用冷水洗头、洗澡，以免受凉生病。

2.多抽湿，多通风

不要让孩子长时间待在潮湿的环境中，也不要让他在户外潮湿的地方玩耍。湿气大或阴雨天时，不要长时间开窗，但仍要保持通风换气，此外要注意除湿。尤其是阴雨季节，可以打开除湿机或打开空调除湿功能，把室内湿度控制在合适范围内。

另外，这个季节衣服不容易干，衣服不干就不要勉强孩子穿，以免受凉。

3.少吃湿滞海鲜、冷甜食

避免孩子遭受湿气打扰，要从改变生活习惯开始做起。在饮食上，要让孩子少吃甜食、生冷食物、油腻食物，减少和湿病之源接触。

另外，要让孩子少吃虾蟹等湿滞海鲜。吃虾蟹等海鲜不但容易引起过敏，还会引起湿困脾胃，妨碍肠胃的正常消化吸收。再说，虾蟹等海鲜是高蛋白食物本来就很难消化，孩子吃得太多也会加重肠胃负担。

去湿美食大盘点

发现宝宝体内有湿气，就要想办法帮他祛湿，而最好的方法莫过于食疗。下面就给妈妈们推荐几款不仅去湿而且美味的食物。

1.地瓜：有大量易消化的纤维素，它能有效促进肠胃蠕动，有助排便。建议妈妈们用烤箱给宝宝考个地瓜，连皮一起吃掉，不仅美味而且去湿效果更好。

2.绿豆：有着除湿利尿、消暑解渴、清热解毒之功效，所以多给宝宝喝些绿豆汤，可消肿、排毒。不过建议绿豆汤不要熬煮太久，以免里面的有机酸、维生素被破坏。

3.燕麦：它有滑肠通便，促使粪便体积变大、水分增加的功效，配合纤维素促进肠胃蠕动的作用，可有效提高排便速率。可以把蒸熟的燕麦打汁给宝宝喝，也可以加入其它食材搅拌，做成燕麦水果泥。

4.薏仁：可促进体内血液循环、水分代谢，并且还利尿消肿。建议妈妈直接把薏仁用水煮烂，再添加少量糖调味，宝宝一定会爱上这份美味。

5.小米：小米中有麸质，不会刺激肠道壁，易消化，非常适合搭配其它排毒食物一起吃。而且小米粥营养丰富，还有清热利尿的功效。

6.糙米：糙米因为保留了米糠，所以有丰富的纤维，具有吸水、吸脂作用，并且促进大便，有助于排毒。

7.红豆：它能促进肠胃蠕动，减少便秘几率，而且还有不错的利尿效用。平常给宝宝熬点红豆汤水喝非常不错。

8.胡萝卜：可有效改善便秘问题，而且还含有β-胡萝卜素，可中和毒素。建议买些鲜胡萝卜，打成汁给宝宝喝，不仅好喝还解渴排毒。

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