突发！新型可致死儿童疾病已扩散至韩国，疑与新冠有关

据韩国防疫部门27日通报称，境内2例儿童多系统炎症综合征疑似病例已经康复，其中1例出院。这次出现的儿童多系统炎症综合征（MIS-C），是韩国首次出现疑似病例，该病疑与新冠有关，目前感染原因尚在研究中。

韩国首现疑似病例，患者新冠检测为阴性

根据韩联社的报道，本次出现的两例疑似病例均在首尔地区，分别是11岁男童和4岁女童。目前11岁的男童已痊愈出院，经流行病学调查，确认该男童今年1-3月曾访问过菲律宾。不过目前并没有确切证据表明该病例感染过新冠，事实上，2例病例新冠病毒检测结果均为阴性，韩国防疫部门仍在调查中。

根据报道，MIS-C具体表现为发烧、皮疹、呕吐、颈部淋巴肿大、嘴唇干裂和腹泻等。因为症状与“儿童心脏杀手”川崎病十分相似，有医生把该病称为类川崎病。世卫组织总干事谭德塞也表示，该病某些特征与川崎病和中毒性休克综合征类似，呼吁大家开展合作，保持警惕，进一步研究该病症。

英国4月首次报告病例，已蔓延至13个国家

虽然MIS-C在韩国出现尚属首次，但在全球范围内并不是首次出现。早在今年4月，英国就已报告出现MIS-C病例，截止到5月23号，该疾病的发病地区已经扩大至包括美国、英国、法国、意大利、西班牙、以色列等在内的13个国家。

据相关媒体报道，美国确诊患有MIS-C的儿童已超过250名，其中157例在纽约州的病例接受了新冠检测，结果显示92%的MIS-C患者新冠病毒检测或抗体检测呈阳性。基于此，美国疾控中心(CDC)5月14日正式将MIS-C与新冠病毒感染进行关联，并发布联邦层面的卫生预警。

而欧洲的情况也不乐观，今年5月15号，法国卫生总署通报了法国首例出现类川崎病症状的儿童死亡病例。据报道，法国已累计报告144例儿童MIS-C病例，其中1例死亡。据英国皇家儿科医学院称，英国已有至少75~100名儿童感染MIS-C，其中部分患者检测出新冠病毒。以色列、西班牙等国家均已发现此类病例。

病因尚在研究，与新冠有关病症增多

据央视报道，美国CDC已经正式将MIS-C与新冠病毒感染进行了关联，且已发布联邦层面的卫生预警。

目前病因尚在研究中，美法等国研究人员认为该病与新冠存在关联。美国CDC在官方网站上表示：我们尚不清楚导致MIS-C的原因。但是我们了解到，许多患有MIS-C的儿童都感染了新冠病毒，或者曾经接触过新冠肺炎患者。

随着感染新冠的人数增加，越来越多与新冠病毒有关的病症也在出现。除了以儿童为易感人群的MIS-C以外，成年患者中有出现中风和血栓、类似冻疮的“新冠脚趾”、肠胃不适、迷失方向和意识混乱等症状。

截止到5月29日，针对该病症的研究仍在继续中，希望大家保持高度警惕，注意防控。国内疫情虽已缓解，但尚未完全度过危机，我们仍不能掉以轻心，祝愿大家都能平安。

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