央视曝光：儿童“保温杯”竟然能泡出重金属！

在中国，热水是最好的良药，胃不舒服了可以喝、感冒了可以喝、女生来例假了也可以喝……更重要的是，不只是大人，小宝宝们也需要喝热水，毕竟凉水刺激性太大，宝宝们的嫩肠胃可能承受不了。为此出门游玩的时候，妈妈们都会给宝宝准备一个保温杯，以便随时随地都能让宝宝喝到温度合适的水。现如今，保温杯花样繁多，款式也是各有千秋，那么是不是所有保温杯都适合宝宝呢？

前些日子，央视做了一个有关保温杯的实验。他们从市面上买回来一批保温杯，然后用它们泡茶，密封存放三天后再看看情况。结果没想到，仅仅就3天，保温杯内壁就出现被腐蚀的痕迹，茶水也散发出古怪的味道，经过后续专业的检测，发现这些保温杯选用的制作材料含有大量重金属，比如镍、锰和铬等，所以均是不合格产品。

目前市面上的保温杯大多是不锈钢内胆，而这种不锈钢材质必须食品级的304或316，国家对于这种不不锈钢的要求非常严格，镉、铅和鉻等绝对不能超标，成本也更贵一些。而一些黑心商家，为了谋取暴利，会选择非食品级的不锈钢，销售价格也更低廉一些。

孩子的体质不如成年人，如果长期饮用这种含有重金属的水，那么很容易出现慢性中毒情况，严重威胁孩子的身体发展，对着生成发育不利，严重的甚至会威胁到生命。所以在生活中，爸爸妈妈们千万不要贪图便宜，而是选择质量好的保温杯。

相信妈妈们听说看到这种新闻，都开始担心，自己给宝宝买的杯子是不是含“毒”？自己又该如何挑选一款安全的杯子呢？别急下面就教大家具体的分别方法：

1.看包装

主要就是看保温杯有没有瑕疵。一般劣质保温杯不会有多精致，表面也不够平滑。而好的保温杯，无论是表面还是杯内壁都光滑的，不会有任何划伤的痕迹；另外保温杯底部也应该有“304”字样。

2.闻味道

打开包装后，闻一闻包装盒，看看是否有奇怪的味道。因为如果是品质把控合格的厂家，不仅会关注产品的质量，还会注意包装的材质。如果包装盒味道很重，那么就表示这款产品很可能是不合格产品，建议不要购买。

3.看品牌

这里说看品牌不是说大品牌一定好，而是因为大品牌都会有专门的检测部门，相较于小品牌、小厂，大品牌的质量更可靠，也不容易出问题，而且即便是出现了质量问题，也可以找到相应的生产商做赔偿。

4.密封性

密封性不仅仅是为了避免弄湿你的背包，更多的是为宝宝们考虑，这是因为如果保温杯密封性差，那么很容易导致烫伤问题。一般来说，劣质保温杯的垫圈材质密封效果差，保温工艺差，存在安全隐患，不仅容易漏水，还可能影响保温效果。所以一定要选择出水口处紧密的保温杯。

5.保温性

选择保温杯的目的，就是希望可以给杯中水保温，这样可以让宝宝随时随地喝到温水，所以保温性不能忽视。妈妈买到新的保温杯后，可以灌上一杯热水，如果过一段时间之后，杯壁和杯底开始发热或者烫手，那么就表示保温性一般，不建议使用。

保温杯里是用来装水的，然而在生活中，一些妈妈会用它盛放其他饮品，比如牛奶、饮料、果汁等等。然而这些饮品很可能会破坏保温杯内壁的完整性，析出一些金属，这样的保温杯的使用寿命就会大大缩减。

除此以外，碳酸饮料也不能放在保温杯里，这很容易造成内压上升，导致瓶塞无法打开或内容物喷出。

最后还要提醒一句，宝宝保温杯里千万不要灌开水，而是放上直接可以喝的温水，一方面是随时都可以喝，另一方面也是为了避免烫伤。

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