试管婴儿身体差？恰恰相反！

一篇发表在《自然科学》的研究表明，虽然和母体自然受孕的生长环境不同，但体外受精（IVF）胚胎的镶嵌现象不会对未来的婴儿造成任何健康风险。

试管受精的胚胎易出现镶嵌现象

“与母亲的身体相比，在试管中受精的卵子的生长条件是完全不同的。”塔尔图大学生殖医学教授、健康技术能力中心主任安德烈斯 萨卢梅茨博士说，由于这些条件与女性有机体中胚胎的情况不一致，这就造成了胚胎染色体经常发生变化的情况，称为胚胎镶嵌现象。

受精后，受精卵母细胞或合子开始迅速发育，在部分或全部胚胎细胞中产生许多遗传异常。这些错误是由染色体不稳定性的过程引起的。当体外受精胚胎移植到母体时，通常会出现镶嵌现象，即同时含有染色体正常和异常的细胞。

先前的研究表明，类似的镶嵌现象也可能发生在自然受孕的孩子身上，但很有可能试管受精胚胎的镶嵌现象更为常见。这引发了热议：这是否会给孩子的出生带来遗传风险？

体外受精并不影响孩子健康

安德烈斯萨卢梅茨博士，塔尔图大学生殖医学教授：即使使用非常敏感的方法，我们在试管婴儿中也看不到任何染色体异常的细胞系。因此，我们的研究表明，体外受精不会对即将出生的儿童造成任何健康风险。

除了遗传学家的知识，这种跨学科的研究需要不孕症临床医生、临床胚胎学家和生物信息学家的共同合作。当前的研究有可能通过称为haplarithmisis的高级计算方法来进行。这使得我们能够解剖胎盘的细胞组成，并估计胎盘的母体和胎儿区室，从而能够以前所未有的细节识别孩子自身基因组和胎盘组织中的镶嵌遗传失衡。

萨卢梅茨博士说：“科学家观察了活产的孩子。染色体不稳定对难产的影响仍有待研究，包括子痫前期和由胎盘功能不全引起的小胎龄患儿。”。

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