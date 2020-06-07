哺乳期别吸烟，威胁宝宝颅骨发育

一项新的动物研究表明，使用电子香烟或尼古丁替代疗法的哺乳期母亲，可能会使母乳喂养的婴儿面临颅骨缺损的风险。在先前的研究中，吸烟已经与增加这些异常的风险联系在一起，这项研究测试了尼古丁单独对头部和面部发育的影响。

尼古丁通过母乳喂养影响婴儿

研究人员在成年雌性老鼠的饮用水中添加尼古丁，其正在喂养一窝新生幼鼠，尼古丁的暴露量相当于每天半包香烟。

科学家在15天大的幼崽身上发现，它们头顶的头骨关节变窄，使它们比正常情况下更早地走上融合的道路。因为这个年龄的老鼠幼崽不喝水，所以母乳是它们接触尼古丁的唯一可能来源。

怀孕期间尼古丁的暴露不仅会改变后代的颅面生长发育，也会导致颅缝早闭。在人类婴儿中，这种颅骨异常不仅改变了头部的形状，而且可能需要神经外科手术为大脑的生长腾出空间。

“我们已知，根据以往怀孕期间的数据，正在发生一些变化，但我们有点吃惊地发现，和尼古丁暴露仅发生在哺乳期时相比，其有明显的差异。我们的数据表明，尼古丁本身可以改变头部和面部的发育。这意味着吸烟者的母亲很可能会让未出生的孩子或婴儿接触到大量尼古丁及其代谢物，这些尼古丁及其代谢物会像香烟一样干扰生长。”

这项研究计划在2020年4月举行的美国解剖学协会会议上发表，该会议是实验生物学会议的一部分，由于COVID-19大流行而取消。作为替代，该摘要发表在FASEB杂志上。

颅缝早闭危害很大

在这些研究中看到的这种疾病称为颅缝早闭，是由于关节或缝线过早闭合而造成的，这些关节或缝线连接着颅骨的各个部分，并且随着大脑的不断成长，在生命的早期就保持了柔韧性。

克雷解释说：“应该有一个允许大脑扩张的生长部位的地方，如果颅缝过早闭合，大脑无法将那些颅骨部分推开，因此它会向其他方向生长。”疾病控制和预防中心估计，每2500个婴儿中就有1个是颅缝早闭。一个确切的原因尚不清楚，但研究表明，这种疾病与基因突变和母亲使用某些药物有关。

颅缝早闭可以改变头部的形状，损害眼睛和重要器官的发育，如果不在手术中修复，可能导致发育迟缓。症状包括头型改变、呕吐、进食不良、哭闹程度高和因大脑压力升高引起的嗜睡。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)