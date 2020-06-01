养成睡午觉习惯，增强宝宝记忆力

宝宝拥有一个好的午睡习惯，不仅能促进宝宝身体发育，同时自己也能休息会。但你知道吗，睡午觉也能增强宝宝的记忆力。这究竟是为啥呢？

睡午觉对记忆力的影响力

美国心理学家研究显示：睡午觉的宝宝更容易记住所学知识，更能增强记忆力。而不睡午觉的宝宝，记忆力则容易减退。不睡午觉，大脑记忆力存储方式易受到干扰，对学习能力造成影响。因此，他们建议，家长要帮助孩子养成好的午睡习惯。

宝宝午睡家长需注意哪些

1.注意午睡时间长

如果宝宝午睡时间过长，对晚上睡觉时间也会造成影响。因此，家长要掌握好宝宝午睡时间长短。学龄前的宝宝午睡时间不可超过2个半小时，1-3岁宝宝午睡时间应控制在2小时左右。3-6岁的宝宝午睡时间应在1-1.5小时左右。

2.控制好午睡温度

为了宝宝有个好的睡眠质量，家长应尽可能给宝宝创造一个好的睡眠条件。室内温度不要太高，控制在24-25度之间，宝宝睡觉时，父母应该放低说话声音，动作也要轻，尽可能降低人为干扰，让宝宝尽量睡得更沉稳些。

提高宝宝记忆力的几种小妙招

1.晚上睡觉前按摩脚底

经常按摩脚底的涌泉穴不仅能加快体内的新陈代谢，还能提高身体各个器官功能，促进大脑发育。因此，在晚上睡觉前，妈妈可以用拇指从脚心按摩到脚后跟，每天十次。

2.水平向左向右转动眼睛30s

英国专家研究显示，向左向右转动眼球能很好的促进左右大脑相互发育，对修复记忆也有很大帮助。家长在平时可以锻炼自家宝宝水平转动眼睛30s。

3.早上起床后按摩头顶

增强宝宝记忆力可以试着按摩宝宝头顶的百会穴。宝宝吃完早饭后，按揉百会穴30-50次。

睡午觉的益处有很多，它能增强宝宝记忆力，让宝宝身体更加健康。因此，家长要让宝宝养成午睡习惯哦~

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