林志颖妈妈指责儿媳穿短裤被骂上热搜：多少婆媳矛盾，都因老人管太多？！

最近，林志颖带着妈妈和老婆登上了《婆婆和妈妈》的综艺节目。

本是一家其乐融融的画面，没想到，林志颖妈妈却因为对儿媳陈若仪的穿着不满，一度让婆媳关系登上了热搜。

节目先导片中，林志颖带着陈若仪回妈妈家，结果刚见面，林妈妈就指着媳妇的裤子说，你拉链怎么没拉好？

陈若仪解释说，这是设计呀。

但这个解释好似并没有令林妈妈满意。过了一会儿，林妈妈又不满地问到：

“你要不要换一下？”

“来我们家，还是不要穿短裤。穿这个短裤，不礼貌。”

林妈妈劈头盖脸的发问和指责，把陈若仪搞得一脸尴尬，只能弱弱地说，自己没有带其他正式的衣服。

本以为陈若仪的短裤有多夸张呢？

可让人大跌眼镜的是，这明明就不是短裤啊！只不过是在牛仔裤上，做了一点设计而已。

再说，婆媳俩又不是初次见面，何必搞得对方这么下不来台呢？

第一次上节目，陈若仪就对着镜头委屈地哭了起来。除了哭诉自己跟林志颖生活在一起压力大之外，还说很害怕自己做的不够好，被婆婆指责穿着。

看来婆媳关系，还真是这个世界上最难搞的关系。不光普通人如此，明星也存在这些问题。

我们常说，婚姻需要用心经营。其实，婆媳关系也是。

如果处理得好，兴许一家人还能相安无事；如果处理的不好，那一见面指定鸡飞狗跳。

仔细想一下会发现，其实人和人之间的矛盾，大多因界限不清而产生。而这一点，在婆媳矛盾中尤为明显。

不知有多少婆婆，在儿子结婚之后依然想“独揽大权”，喜欢干涉小夫妻的生活？

说实话，这种行为真的很不明智。如果你仔细观察就会发现，但凡婆婆管得多的家庭，一定矛盾重重，鸡犬不宁。

为什么婆婆管得多的家庭，婆媳关系就一定错综复杂，很难相处？说到底，还不是因为婆婆没有正视自己的位置，对儿子的小家庭指手画脚？

讲真，要是生活中遇到以下几种强势的婆婆，那媳妇可真没啥好日子过了。

1.对儿子的掌控欲强

很多婆婆和丈夫的关系不好，总觉得儿子才是自己的希望。有这种心态的老人，往往在儿子结婚之后，自己就没有安全感。

可越没有安全感，就越想控制儿子的一举一动。有时还会和媳妇“争风吃醋”，热衷于掺和小两口的生活。

这类婆婆，总觉得儿子还没长大，喜欢掌管儿子的工资，控制他的花销，凡事必须按照自己的喜好来。生活上，甚至主动给儿子搓背，洗内裤……

如此一来，不但养成了一个没用的“妈宝男”，还导致儿媳妇一大堆意见。

2.总挑儿媳妇的错

很多婆婆，都觉得自己的儿子特别特别优秀，好像不管什么样的女孩都配不上。

在她们眼中，觉得媳妇是自家花“大价钱”娶回来的，结婚之后就应该洗衣做饭，伺候全家老小。

更有些婆婆极其严苛，还拿当年婆婆对自己的标准，来衡量现在的媳妇。

讲真，遇到这种婆婆还真是伤不起！不但不把儿媳妇当一家人，还每天对她们吹毛求疵，挑三拣四。

不是嫌弃穿的少，就是埋怨花钱多；每天只知道穿衣打扮，从不主动打扫卫生；小两口一吵架，总是护着儿子；就连媳妇偶尔使唤下老公，都要被记仇好几天……

3.喜欢和儿子一起住

人们常说，最好的婆媳是一碗汤的距离。

意思就是，父母炖了碗鸡汤，送到儿子媳妇家的时候刚好能喝。近了太烫，远了又太凉。

然而有多少婆婆理不清楚这个道理，即使在条件允许的情况下，也要和儿子媳妇住在一起。

可两代人的生活方式和理念不同，住在同一个屋檐下，难免会因为一些鸡毛蒜皮的小事，出现舌头和牙齿打架的情况。

如果儿子再处理不好，那婆媳矛盾只会日益加深。如果哪天出现一个导火索，那势必会闹得不可开交。

4.总觉得自己是对的

倚老卖老，大概说的就是自以为是的婆婆吧。

这类婆婆总觉得自己是“过来人”，道理多、经验足，凡事都要求儿子和媳妇听自己的。

尤其在带孩子这件事上，很多婆婆都觉得儿媳妇没经验，带不好孩子。根据她们以往的育儿经验，觉得孩子想要长得好，必须要剃胎发、挤乳头、蜡烛包、剪眼睫毛……

呵呵，其实这些所谓的经验，才是育儿路上的绊脚石。遇到这种固执的婆婆，相信家里一定少不了争执吧！

说实话，婆媳之间，这些界限千万不要越线 ，不然婆媳关系肯定“完蛋”！

想要婆媳和谐相处，首先要懂得尊重，给彼此一定的自由。谁都讨厌被管着，即使是亲爸亲妈，也要学会适时从孩子的生活中体面地退出。

女人何苦为难女人？

婆婆自己也可以想想当年，别熬成了婆就忘了当媳妇的苦，换位思考，对媳妇好，其实就是间接对儿子好。

当然，想要处理好婆媳关系，单靠婆婆一方努力也不行。除了婆婆要划清界限之外，媳妇也要能独当一面，学会体谅老人的难处。而儿子作为两个女人之间的桥梁，更要机智地化解矛盾。

婆媳之间，两好各一好。只有婆媳友好相处，家庭才能幸福和睦。

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