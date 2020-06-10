你知道吗？皮肤接触对早产儿有显著好处！

由莫纳什大学领导的一项世界首例研究表明，当父母与婴儿进行皮肤接触时，早产儿的心脏和大脑功能会得到显著改善。亲子皮肤护理始于20世纪70年代末的哥伦比亚，当时没有保温箱来护理婴儿，它现在被广泛认为是为早产儿提供整体护理的有益组成部分。

每天一小时袋鼠护理对早产儿有益

这项由蒙纳士儿童医院新生儿心血管研究负责人、蒙纳士健康院儿科教授Arvind Sehgal教授领导的研究发现，每天一小时的袋鼠护理与在培养箱中进行的测量相比，前者显著改善了新生儿流向大脑和心脏功能的血流。

这项发表在《儿科学杂志》上的研究，为“婴儿的心律和神经发育为什么在常规的袋鼠护理下变得更好”提供了科学依据和理论依据。改善血液供应非常重要，因为它将氧气和营养物质输送到大脑和其他器官，并指导神经发育。

Arvind Sehgal，莫纳什儿童医院教授兼新生儿心血管研究主任：“我们的研究结果意义重大，因为这是一种低成本的干预措施，很容易适用于全世界新生儿病房的婴儿，并帮助我们所照顾的最脆弱人群。”

鼓励推广SSC是非常值得

虽然亲子皮肤护理（SSC）在世界范围内是一种普遍做法，但障碍仍然存在。这些问题包括担心婴儿可能会感冒或小早产儿不稳定，可能无法忍受这种处理，导致心脏功能受损或血压不稳定。然而，在这项研究中，婴儿在SSC后1小时测量体温，体温正常。

Sehgal教授说：“SSC可能是正常的生理状态，而与父母分离的应激反应在绝大多数情况下发生在足月儿身上。我们希望这项研究能鼓励世界各地的新生儿护理机构推广SSC。”

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