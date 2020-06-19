可怕！进过NICU的宝宝，未来更易患精神病？

宝宝刚出生那会，如果有体重过轻、先天性疾病等情况，那么就可能要在新生儿重症监护室（NICU）呆一段时间。对此麦克马斯特大学的研究人员表示：出生时在新生儿重症监护室（NICU）待过一段时间的孩子，无论出生体重如何，都有较高的心理健康问题风险。

低体重NICU患者易患精神病

研究员访谈了父母和青少年精神病普查，调查了NICU出院患者在儿童（4-11岁）和青少年（12-17岁）时期的心理健康状况。这项研究建立在先前的研究基础上，对其更深入的研究分析。调查数据表明，入住新生儿重症监护病房的极低出生体重的婴儿，在儿童和青少年时期更有可能出现精神健康问题，目前该研究结果发表在《儿童疾病档案》上。

NICU儿童患精神疾病概率更高

McMaster精神病学和行为神经科学副教授Van Lieshout：“随着对新生儿重症监护病房（NICU）的患者的医疗水平不断提高，婴儿和其家庭的预后也得到改善，加拿大和美国对NICU的需求也有所增加。但是，对更广泛的新生儿重症监护病房出院患者的心理健康知之甚少，特别是当他们进入儿童晚期和青春期时。”

该研究使用了2014年由麦克马斯特领导的研究，其中提供了3141名4至11岁儿童和2379名12至17岁青少年的精神障碍数据。此外，还有2235名12至17岁的青少年自行完成了调查。

4到11岁的儿童，如果有NICU入院史，患任何精神障碍或一种以上精神疾病的可能性几乎是正常儿童的两倍。分离焦虑症、特异性恐惧症、注意缺陷多动障碍或对立违抗障碍的风险也增加。

根据青少年及其父母的报告，NICU出院患者在12至17岁时，患任何精神病、多发性精神病和对立违抗性障碍的风险仍然接近两倍。

建议对所有NICU患儿精神监测

Van Lieshout说：“现有早产儿随访指南建议对精神健康问题进行监测，而这项研究提供了初步证据，表明在未来，无论出生体重状况如何，都应谨慎行事，建议将这一范围扩大到所有留在新生儿重症监护室的婴儿。”。

Van Lieshout补充道，需要更多的研究和数据来更好地了解潜在的因果因素，并进一步确定高危人群。

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