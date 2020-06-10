新冠病毒后，狼疮新生儿面临药物短缺危机

由于全球用于治疗狼疮的抗疟疾药物供应因新冠病毒COVID-19恐慌而短缺，怀孕的狼疮患者和他们的婴儿正处于危险之中。全球南方的健康专家警告说，这种短缺使婴儿在出生时更容易出现自身免疫疾病狼疮症状。

HCQ成冠状病毒的预防药物

羟基氯喹（HCQ）是氯喹的一种毒性较低的衍生物，自20世纪50年代以来已被批准用于治疗自身免疫疾病和疟疾。美国总统唐纳德·特朗普将该药物作为潜在的COVID-19治疗药物进行推广，尽管有研究开始表明，该药物无法提供任何保护COVID-19号，但美国政府部门也进行了大量采购。

印度医学研究理事会建议将HCQ作为医护人员的一种预防性治疗。医生们在《柳叶刀》上表达了他们的担忧：“在全球恐慌的环境下，印度最高科学机构（以及美国总统）的支持将让公众对羟基氯喹的有效性产生过于乐观的看法”从而导致自我用药，最终导致短缺。

密歇根州中部健康中心的医生、密歇根大学医学助理教授Utibe Effiong表示，HCQ的囤积和转移正使狼疮患者，特别是孕妇处于危险之中，这正是尼日利亚目前狼疮患者的真实写照。

由于COVID-19，尼日利亚关闭了空中和陆地边境，供应急剧减少。制造业国家暂时停止出口，以保护本国人民的药品，HCQ从每包30片2000奈拉（5.50美元）跃升至每包12500奈拉（34.70美元）。”

密歇根州中部卫生局医生、密歇根大学医学助理教授埃菲昂说，尼日利亚和大部分发展中国家的HCQ供应来自亚洲，然后制造商更乐意价高者得。

药物缺乏将增加新生儿患病风险

美国狼疮基金会的数据显示，全球500多万狼疮患者中，90%是女性，年龄通常在15至44岁之间。一项对发展中国家研究的回顾发现，这些妇女在孕期往往有较高的孕产妇死亡率、较少的活产和更多的并发症。

哥伦比亚梅德林综合医院和CES大学的风湿病学家Sebastián Herrera说，尽管哥伦比亚有许多生产HCQ的设备，但意外的需求增加意味着药物不再通过药房网站提供，而且在哥伦比亚的主要城市之外更难获得。

根据Herrera的说法，HCQ缺乏的最大影响将是孕妇狼疮患者及其新生儿，因为HCQ是为数不多的能够为婴儿出生降低患狼疮症状的风险的药物之一。

“在一些带有某种抗体的妇女中，这种抗体会增加婴儿发生并发症的风险（新生儿狼疮），HCQ会降低这种并发症的风险。”Herrera补充说，改用其他药物可能会改变患者免疫系统的功能，而增加感染的风险。

长期短缺可能导致重大后果

尼日利亚UyoTeaching大学医院的风湿病学家Akpabio Akpabio说：“根据我个人的经验，高达60%的狼疮患者目前正经历着HCQ的短缺——有些人仍然有HCQ，但其中许多人已经用完了。”。

第一批讨论COVID-19危机对狼疮患者影响的主要论文之一观察到，少量漏服HCQ可能并不重要，但长期短缺可能导致重大后果。Akpabio说，这导致了一些艰难的选择，因为文献中没有关于患者可以在多大程度上和多长时间内减少剂量，并还能受到药物的保护。

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