孩子换牙期间 这5件事需重视

孩子在换牙期间，父母需要多留心，尤其是下面这五个方面一定要重视起来：

1.乳牙过早脱落或是滞留

乳牙脱落有时间顺序。未到时间乳牙就脱落，这会导致两侧邻牙位置发生倾斜，影响以后恒牙萌出。如果出现这种情况，家长应及时带宝宝去医院订制缺隙保持器，保证恒牙有足够的位置长出。一般孩子乳牙脱落时间为5-7岁左右，如果乳牙迟迟没掉，建议及时去医院就诊，拔掉乳牙，方便恒牙萌出。

2.牙齿咬合错位影响面容

乳牙与恒牙交替期间，颌骨也在发育，与此同时建立咬合关系。期间，牙齿会出现短暂的错位咬合，父母无需太过担心，因为牙齿在发育过程中会自行调整。

但也有意外情况，如果上嘴唇系带位置过低，上前牙缝隙过大，换牙期间的错位咬合就不会自行调整，这会影响孩子的面容，应立即去医院诊治。

3.恒牙萌出期间是否有困难

到了换牙期，孩子迟迟没有换牙，有可能是因为乳牙过早脱落，缺钙。可以给孩子吃钙片或是鱼肝油，多去户外走走，晒晒太阳。如果恒牙始终没有萌出，父母应立即带孩子去正规口腔医院寻求医生帮助。

4.纠正不良习惯

换牙期间，恒牙与乳牙同时存在于口腔内，食物残渣易留在牙齿里面，孩子刷牙动作又不是很规范，容易导致龋齿。因此，父母这时候要告诉孩子正确刷牙可以保证牙齿更加健康。

因为换牙，孩子会时不时用舌头去舔松动的乳牙，这会打乱正常牙齿咬合关系，影响恒牙萌出，牙齿排列不整齐，因此父母要纠正孩子不要用舌头去舔松动的牙齿，纠正其不良的生活习惯。

5.换牙期吃的太过精细

有些家长为了让宝宝顺利换牙，做饭会做的比较精细，这样反而会造成乳牙滞留，影响恒牙顺利萌出。牙齿功能主要是咀嚼食物。吃的太过精细，会造成牙齿咀嚼功能衰退，不利于恒牙正常萌出。因此，家长应该多给孩子吃些耐咀嚼的食物，比如水果，刺激乳牙，促使乳牙按时脱落。

牙齿好坏可以说关系着孩子以后生活，因此，在换牙期间，家长需格外重视，帮助孩子养成好的护牙习惯，让孩子拥有一口好的牙齿，这样以后就能有高颜值哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)