新发现：被家暴的女性难以坚持母乳喂养

一项新的研究显示，在中低收入国家，遭受家庭暴力的母亲基本上不太可能遵循建议进行母乳喂养。该结论发表在《公共科学图书馆医学》上，强调了家庭暴力可能对儿童健康、发展和预防长期健康问题产生的影响。

遭受家暴的女性母乳喂养率低

在这项研究中，沃里克医学院的里希·卡莱亚切蒂博士领导的研究人员使用了2000年以来在51个中低收入国家进行的人口和健康调查的数据。这些调查对象在全国范围内具有代表性，在不同国家进行了标准化，涵盖了一系列主题，包括妇幼保健和生殖健康。它们是收集家庭暴力和母乳喂养数据的唯一调查，这些数据也涵盖了相当多的中低收入国家。因为它们是标准化的，所以研究人员能够在不同国家得出总体估计。

他们发现，遭受家庭暴力的母亲在分娩后一小时内开始母乳喂养的可能性降低了12%，这在身体、性和情感等各种暴力中都有体现。遭受家庭暴力的母亲在头六个月内母乳喂养婴儿的可能性也降低了13%。

母乳喂养对母婴健康益处多多

家庭暴力可能涉及身体或性虐待、强奸或精神虐待，是一个全球性的重大健康问题。全世界1/3的妇女是家庭暴力的受害者，在孕期和产后的风险更高。家庭暴力与妇女的一些健康问题有关，包括创伤、性传播感染（含艾滋病毒）、抑郁症、肌肉骨骼疾病，而在儿童中出现了诸如生长不良等营养问题的新证据。

长期以来，健康专家一直建议母乳喂养，因为它对婴儿和母亲都有许多健康益处。在低收入和中等收入国家，在出生后一小时内开始母乳喂养以及6个月纯母乳喂养有助于提高婴儿及儿童的生存率，减少胃肠道感染和呼吸道感染。对母亲而言，则可降低乳腺癌风险和改善产后避孕效果。

世界卫生组织建议尽早开始母乳喂养（出生后一小时内）和纯母乳喂养（除母乳外，不含其他食物或饮料，甚至不含水）至少6个月。但许多婴儿可能永远也得不到母乳。《柳叶刀》关于母乳喂养的系列文章估计，全世界每年有超过80万儿童死亡和总计3020亿美元的损失是由于没有按照建议母乳喂养造成的。

相关专家的态度

来自沃里克医学院的RishiCaleyachetty博士说：

“这是低收入和中等收入国家中规模最大的一项研究，旨在调查母亲遭受所有三种形式家庭暴力的情况及其与母乳喂养的关系。母亲遭受任何形式的家庭暴力（身体暴力、性暴力或情感暴力）都与母乳喂养不足有关。”

同样来自沃里克医学院的合著者OlaUthman博士说：

“需要进一步的研究来理解为什么遭受家庭暴力的母亲不太可能参与母乳喂养。一些建议是，遭受家庭暴力的母亲可能更容易抑郁，因此她们可能得不到相关保健和帮助，或者可能缺乏自信和自尊。”

RishiCaleyachetty博士补充道：

“与孕妇一起工作的保健专业人员的优先事项是识别那些经历过家庭暴力的人，并针对性地帮助她们进行母乳喂养。对妇女的家暴是一个全球性问题，这项研究的结果不仅适用于低收入和中等收入国家，而且适用于世界各地。

母乳喂养是母亲及其子女的人权问题，任何人都不应干涉母亲哺乳子女的权利。”

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