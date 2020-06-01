惊呆！紧急剖腹产的妈妈更易患产后抑郁

一项新的研究显示，首次通过计划外剖宫产分娩的母亲患产后抑郁症的几率要高出15%。这项研究的作者呼吁对那些通过紧急剖腹产或剖腹产分娩的妇女提供更多的心理健康支持。

紧急剖腹产的女性更易出现心理健康问题

来自约克大学的这项重要的新研究提供了新的证据，证明紧急剖腹产使新妈妈在分娩后更容易出现心理健康问题。

在过去的几十年里，许多发达国家的剖腹产手术数量急剧增加。在英国每年16.5万个新生儿中，目前约有2.5万个属于计划外剖腹产。

这项研究的作者、约克大学经济系的瓦伦蒂娜·托内伊博士说：“这项研究的发现引人注目，因为它们提供了紧急剖腹产与产后抑郁症之间因果关系的证据。

“这对公共卫生政策具有重要影响，以这种方式分娩的新妈妈需要更多的支持。

产后抑郁对母婴双方的负面影响深远

“产后抑郁症的影响可能是深远的，以前的研究表明，它不仅会对母亲的健康、与伴侣和家庭成员的关系产生负面影响，还会对婴儿的发育产生负面影响。经历产后抑郁症的母亲也不太可能继续生育更多的孩子。”

虽然之前的研究通常是基于单个医院的小样本，但这项研究着眼于英国千禧世代研究（一项针对英国人口的代表性研究）中5000名初生母亲的数据。

这项研究通过考虑其他因素，如医院的资源和人员配备水平的差异以及母亲的心理健康史，分析了分娩后前9个月紧急剖腹产对母亲心理健康的影响。

应该对这些女性进行心理健康辅导

托内伊博士补充道：“计划外剖腹产可能会对母亲产生特别负面的心理影响，因为她们是出乎意料的，通常是精神和身体上的压力，并伴随着失去控制和无法比拟的期望。

“尽管与这种外科手术有关的财务成本得到了公认，但人们对母亲及其家庭承担的隐性健康成本的关注却减少了。我们希望这一新的证据能让母亲的心理健康受到关注。”研究人员表示。

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