出生体重太低，或致未来心血管病

根据瑞典卡罗琳斯卡研究所的一项研究显示，出生时体重较轻的婴儿比正常体重的同龄人，更可能心肺功能不良。

人们的心肺功能在下降

研究结果强调了预防策略的重要性，即使在足月分娩时也要减少低出生体重人数。

有一个良好的心肺健康-即身体在持续的体力活动中向肌肉供氧的能力-对保持健康很重要，可以减少许多疾病和过早死亡的风险。

令人震惊的是，全球范围内，青年人和成年人的心肺功能都在下降。最近的一项研究显示，瑞典成年人的低心肺健康比例几乎翻了一番，从1995年的27%增加到2017年的46%。

鉴于其对公共健康的影响，人们更加致力于了解心肺功能不良的根本原因。

低心肺功能不良的原因

研究人员已经确定缺乏体育活动和遗传因素是重要的决定因素。而早产以及与之相关的低出生体重也与日后的低心肺功能有关。

在这项研究中，研究人员想研究低出生体重是否对怀孕37-41周后出生的人的心肺健康产生影响。

他们使用瑞典人口登记系统跟踪了28万多名17-24岁男性从出生到入伍。征兵时，这些人接受了体检，包括在自行车测力计上评估他们的最大有氧运动能力。

研究人员发现，出生体重较高的人在心肺适应性测试中表现更好。在出生40周的婴儿中，出生时每增加450克超重，自行车的最大工作能力平均增加7.9瓦。

该关联在成年后的所有类别的体重指数（BMI）上都是稳定的，在52000多个兄弟姐妹的子集分析中，这种关联在很大程度上是相似的，说明仅BMI和共享的遗传和环境因素无法解释出生体重与心肺功能之间的联系。

出生体重和心血管疾病风险紧密相关

“我们观察到的差异之大令人震惊。在出生40周的婴儿中，观察到的每增加450克体重，就会增加7.9瓦特，转化为代谢当量（MET）大约增加1.34，这与早死风险13%的差异和心血管疾病风险15%的差异有关。这种死亡率差异类似于腰围减少7厘米的效果。”研究员表示。

研究人员认为，这一发现对公众健康具有重要意义，因为全球约有15%的婴儿出生时体重不足2.5公斤，而且心肺健康对成人健康具有重要意义。

“提供足够的产前护理可能是改善成人健康的有效手段，不仅可以通过预防与低出生体重相关的既定危害，还可以改善心肺功能，”全球公共卫生部研究员和该研究的另一位作者Viktor H.Ahlqvist说。

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