印度女子返乡路上产女，产后竟又走了百余公里

据《印度时报》报道，受新冠肺炎疫情影响，印度很多农民工失去工作被迫返回家乡。因公共交通中断，很多人只好走回家。一名孕妇在跟随老公回乡途中，在路旁生下一名女婴。让人惊讶的是，在休息了一两小时后，她又继续走了一百多公里。幸好得到好心人帮忙，让其乘车回家。

因疫情全家步行返乡，产妇半路上生下女儿

据警方透露，这名女子名叫莎昆塔拉，她怀孕9个月时政府宣布受疫情影响全国封锁，老公丢了工作，夫妻俩只能带着4个孩子走回老家。她们全家人和其他家庭搭伴，一行16人从纳希克市出发前往瑟德纳市，行程大约1000公里。

5月5日，莎昆塔拉在赶路时突然临盆。在4名同行女伴的协助下，她在一条国道边生下一名女婴。莎昆塔拉生产后只休息了一两个小时，随后又继续赶路。

莎昆塔拉的丈夫在接受媒体采访时表示，返乡旅途尽管十分辛苦，但有好心人在帮助他们。女儿出生后，有一户人家给他们送来了小宝宝的衣服和生活必需品。

女警察为产妇提供帮助，政府派车送其全家返乡

5月10日，莎昆塔拉一行人来到中央邦的一座城镇。当地一名女警察卡薇塔·卡内什得知莎昆塔拉的状况后，很是惊讶。卡内什表示：“这家人很穷，没有交通工具，也没有人顺道送他们一程。”

随后，卡内什和她的同事给这一行人送来食物和水，还给光脚的孩子们买来了鞋子。另外，警察还将莎昆塔拉母女俩送往医院做体检。医生表示，莎昆塔拉和她的女儿身体都很健康。最后，当地政府派出车辆送他们一行人返回家乡。

据了解，此类事件并不是第一次发生。据当地媒体报道称，5月上旬，印度一名妇女在返乡途中生下一名男婴。

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