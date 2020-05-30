男星求复合不成，当女儿面杀人后自杀

据英国《每日邮报》报道，近日，美国肯塔基州发生一起恶性枪击案。一名男子开枪击伤前女友后，饮弹自尽。而他们年仅4岁的女儿在一旁目睹了整个悲剧。

好莱坞男星分手后一直纠缠前女友

据了解，杀人男子是哈根·米尔斯，29岁，是一名好莱坞男星，因出演《瑞典混蛋侦探社》、《小丑梦摇篮》成名。他出演的一部恐怖片《星光》将于今年8月上映。被枪击的前女友名叫艾莉卡·普莱斯，34岁，是一名护士。

哈根与艾莉卡于2012年相识相恋。并于2016年迎来女儿米拉降生。然而，两人并没有走下去，很快就分手了。分手后，艾莉卡带着女儿回到娘家生活。但哈根好像对艾莉卡并没有完全死心，常常跟踪艾莉卡，并不时打电话骚扰她，出现在艾莉卡的工作场所，甚至半夜开车到艾莉卡家门口，看她有没有交新男朋友。

当女儿面，枪击前女友后开枪自杀

今年5月19日，哈根持枪闯进艾莉卡家中，用胶带捆住正在照料外孙女米拉的艾莉卡母亲，并等待艾莉卡回家。半小时后，艾莉卡回到家中。哈根从门后突然出现，请求艾莉卡与她复合。艾莉卡看到哈根手上有枪，便不停跟他说话，试图安抚他的情绪，想让哈根从女儿和妈妈身边离开，但哈根情绪突然失控，向艾莉卡连开两枪。哈根看见艾莉卡倒在地上，以为她死了，便当着女儿和老人的面开枪自杀。

据悉，艾莉卡胳膊和胸部中枪，但侥幸活了下来，并向警方报案。随后，艾莉卡被送往医院抢救，目前伤情平稳。

当地监狱记录显示，哈根有一连串犯罪记录。今年3月30日，哈根因一起绑架案被逮捕，被控犯有一级强奸、绑架、危害他人、持有冰毒等多项罪名。5月6日，他交了1万美元的保释金并提供50万美元的财产担保后出狱。没想到不久后他就再次犯下大罪，并终结了自己的生命。

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