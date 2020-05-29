从宝宝舌头看健康，所有家长快来做功课！

很多妈妈都不知道，舌头其实是反映宝宝健康的“晴雨表”，特别是肠胃健康情况。小孩子患病后，舌苔和舌质都会发生相应改变，如果能及时发现这些改变并加以预防，就可以让宝宝健康成长。我们今天一起来了解一下这方面的知识，快来做功课吧~

舌头凹凸不平像地图

健康提示：患病已久或消化功能紊乱

地图舌是指舌头淡白，舌苔有一处或多处剥落，剥落边缘高突，好像地图一般。宝宝有地图舌，往往在吃热粥时舌头会感到不舒服或轻微疼痛。

地图舌通常发生在消化道紊乱的宝宝身上，或者患病已久，体内气阴两伤的宝宝身上。有“地图舌”的小孩子，常常会出现睡觉不踏实、蹬被子、偏食、挑食、爱吃冷饮等表现，月龄较小的宝宝还会有潮湿多汗、哭闹不安、身体瘦弱、面色萎靡无光泽、手心发热、怕冷等症状。

应对之策：

（1）如果宝宝脸色发白、大便干燥、出汗较多、精神烦躁，有可能是气阴两伤，可以将枸杞子、生黄苠、莲子、百合一起煲汤，宝宝喝了后有助于能改善不适。

（2）准备大红枣、山药、龙眼肉、白扁豆，将它们和小米、薏米一起煮粥给宝宝吃。吃粥的同时配合吃动物肝脏，效果会更好。

（3）宝宝有地图舌，应多吃绿色或红色蔬菜和新鲜水果，不吃油腻辛辣、熏烤、煎炸的食物。

舌头发红，舌苔发干或较少

健康提示：发烧

宝宝感冒发烧的话，舌头就会出现异常，如舌头发红、舌体变短、舌苔较少且干等表现。体温较高时，舌质绛红，说明宝宝体内发热缺水，应给他多喝水。

如果发烧时伴有大便干燥，有口气，说明宝宝正处于传染病初期或上呼吸道感染早期，大家要重视起来！

如果宝宝发烧比较严重，舌头上会出现很粗的红色芒刺，就像杨梅一般，有可能是得了川崎病或猩红热。

应对之策：

（1）带宝宝去医院，治疗引起发烧的原发病，并通过口服退烧药物、物理降温等方式降温退烧。

（2）让宝宝多喝水，少吃很甜的水果和油腻食物。

（3）去中药店买干品芦根，煎水给宝宝喝。

舌头上有很厚的黄白色垢物

健康提示：乳食积滞

宝宝吃的太多，或吃了很多油腻食物，肠胃消化功能下降时，常常会有食欲不振、腹泻、腹痛等症状，情况严重时还会呕吐，吐出的往往是前一天腹中未消化的食物，呕吐物有酸臭味。此时观察他的舌头，会发现舌头上有一层很厚的黄白色垢物，舌苔又厚又粘，不易清除。而且，口中会有酸臭味。

应对之策：

（1）给宝宝提供清淡饮食。如果他食欲较好，要提醒他适量饮食，让肠胃道得以休息。

（1）准备茯苓10克，鸡内金15克、山楂20克，煎水后饮用，每天喝一次。

（2）出现腹胀严重，大便干燥的情况，可以用生黄芪15克、炒二丑15克煎水喝，这样可以消食导滞。

（3）宝宝乳食积滞，可根据具体病情，在医生指导下吃“健胃消食片”、“保和丸”等中成药，从而消食导滞，保持大便通畅。

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