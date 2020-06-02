四点建议，教你提升孩子的颜值气质~

有了孩子后，做爸妈的都希望能把宝宝培养得有气质，在颜值上也能更加夺目。其实，想要提高孩子的颜值和气质，也是有方法可循的，具体我们一起来看看吧~

一、让娃长高高，睡得好很重要

宝宝的身高一直是父母们的关注焦点，其实想要宝宝长得高，睡眠非常重要。

刚出生的宝宝一天要睡20个小时以上，随着月龄增加，睡眠时间会变短。但宝宝在婴幼儿时期，最好保持12个小时以上的睡眠时间。有的妈妈会问：“我家宝宝每天睡眠时间都超过12小时，长个肯定没问题”这里要提醒大家注意的是，除了睡眠时间，睡眠时段也相当重要。

都是睡12小时，从9点开始睡12小时和从凌晨1点开始睡12小时的效果是完全不一样的。研究发现，70%的生长激素是在夜间深度睡眠时分泌的，所以保证夜间睡眠质量对宝宝健康成长非常重要。

二、正确睡姿，宝宝脸型更nice

宝宝出生时，头骨柔软，还没有完全骨化，各个骨片间存在着成长空隙，可塑性很强。此时，宝宝的颈部肌肉还难以承受沉重的脑袋，所以无力转动，当某一部位的骨片长期承担头部负荷，生长形状也就可能会有变了。

随着宝宝逐渐长大，头骨硬度也随之增强，骨缝逐渐密合，头型差不多就定位了。因此想要调整宝宝头型，就要抓住黄金期，也就是在他出生后三个月内。

说起来，中国父母都喜欢让宝宝仰睡，所以很多宝宝脸型比较扁平，立体感不强。而且，宝宝长期采用仰卧睡姿，在宝宝需要转头时很容易造成后脑不对称，导致宝宝偏头。而西方国家父母对宝宝睡姿并不是很care，很多外国宝宝都是趴着睡的，父母也不会去阻拦，所以西方国家的人大多脸部轮廓鲜明，立体感较强。

不过，也不要因此就做个铁憨憨。还是要根据实际决定害的睡姿。比如说，有的宝宝颧骨较高，就不要让他趴着睡了，以免颧骨变得更高，反而让脸型不好看；宝宝脸型扁平，最好让他左右侧轮换着睡，这样既可以避免后脑勺受挤压，还可以使两边脸颊受力内塑，让头型轮廓更漂亮。

另外也要注意，让宝宝趴着睡有一定的风险，大人一定要在旁看护，密切留意宝宝，避免发生呼吸道阻塞。

三、绕开这些误区，你的宝宝不会丑~

误区一：睡觉时含奶嘴

为了避免宝宝半夜哭闹不安，许多妈妈会让他含着乳头或安抚奶嘴睡觉。长期这样，容易造成下颚习惯性错位，上下腭齿列发生位置改变。宝宝长牙后还会出现小龅牙，影响颜值。

正确方法：宝宝萌牙后，应让他慢慢改掉含奶嘴睡觉的习惯，可以用讲故事、唱催眠曲的方式哄他入睡。

误区二：婴儿床上挂玩具

新生宝宝每天大部分时间都躺在床上，只能看到床上方等有限的地方。如果你在婴儿床上挂玩具，他会很乐于盯着玩具或饰品看，长此以往很容易形成斗鸡眼或斜视。

正确方法：最好别在婴儿车或婴儿床的上方悬挂物品。大家可以用手拿着玩具来回晃动逗弄宝宝，这样既能让他开心，又能锻炼双眼的灵活性。

误区三：睡觉时压着耳朵

宝宝睡觉时，不要让孩子折着耳朵睡。宝宝耳朵柔软，即使被压住也不会哭闹，大家要注意保护，以免耳朵生长变形。

正确方法：睡觉时将bb的耳朵抚平。

四、到了儿童期，还要注意这两点

1.养成良好运动习惯

为了让宝宝长高高，不少父母会给他吃增高药品和饮品，或者给他穿增高鞋垫。其实这些做法是错误的。想要宝宝长高，大家要做到三点，一是让他摄入充足均衡的营养；二是让他保持充足的睡眠，每天尽早入睡；三是让他多运动，经常参加一些伸展四肢、跳跃性强的体育锻炼，少做负重性运动。另外，还要给孩子创造一个轻松快乐的生活环境。

2.生活中保持正确姿势

孩子长时间坐着上课、做作业、看电视，会在无意中养成凸肚、鸡胸、驼背等不良习惯和姿势，久而久之就会导致脊柱弯曲、变形，还有可能导致斜视、近视，等孩子成年想要纠正就难了。

因此，大家平常要督促孩子养成正确的坐立姿势，经常参加有利于脊柱健康的运动，比如扩胸、收腹、手臂上举、挺腰直背等。

宝宝的外貌除了受遗传因素影响外，后天也具有很强的可塑性，只要大家注意以上这些细节，就能让孩子越长越漂亮哦~

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