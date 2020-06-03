研究显示，孕妇睡眠会影响胎BB健康

南澳大利亚大学(University of South Australia)进行的一项新的范围界定研究显示，孕妇睡眠时长会影响正在发育中的胎儿健康。

孕妇睡眠和不良妊娠结局有关

研究人员评估了与出生体重、胎儿生长、早产和死产有关的结局，确定了产妇睡眠的四个关键方面，这些方面可能会导致不良的胎儿结局。

首席研究员Jane Warland表示，这项研究为准妈妈和临床医生提供了关于睡眠和健康怀孕的重要依据。

“这项研究着眼于相对不明朗的领域，即胎儿健康和孕妇睡眠之间的关系，我们绘制了孕妇睡眠状况的共同点，包括睡眠呼吸暂停、睡眠持续时间、睡眠质量和睡眠姿势。”

孕妇睡眠呼吸暂停症被证明与早产有明显联系

成年人一生中三分之一的时间都在睡觉，同样的，一个未出生的胎儿在妊娠中三分之一的时间也在沉睡，所以孕妇的睡眠会影响胎儿的健康是有道理的。

我们已经知道，如果孕妇仰卧睡觉，可能会减少向胎盘输送氧气和营养物质，从而对胎儿产生负面影响。

但是在这些研究中，我们也发现患有阻塞性睡眠呼吸暂停症、睡眠时间短、睡眠质量差的孕妇之间存在一致性，这可能会增加早产甚至死产的可能性。

最重要的发现表明早产和孕妇睡眠呼吸暂停之间有关系，五项较大的研究中有四项显示两者之间有明显的联系。

现代医学需要更多的研究去减少不良胎儿

在澳大利亚，未出生胎儿的不良后果仍然存在，约15%的新生儿在出生时需要额外护理，十分之一的婴儿早产，每天有6例婴儿死产。

Warland教授表示，防止死产和降低胎儿风险仍然是现代产妇护理的最大挑战之一。

“在澳大利亚，死胎率是我们国家公路通行费的两倍，” Warland教授说。“这在20年里没有改变，尽管死产盛行，但在高达40%的病例中，死亡原因仍然不明。”

他还补充，“通过调查这一重要的研究领域，我们希望能为临床医生和家庭提供重要信息，从而保障未出生婴儿的健康和福祉，减少不良胎儿结局的发生。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)