早产问题有多严峻？连美国都慌了

在美国，每10个婴儿中就有1个早产。早产的原因是复杂的，但影响是明确的，早产对孩子及其家庭具有持久的影响。

美国早产率上升

工作报告显示，美国连续四年早产率上升。随着早产率从2015年的9.63%上升到2018年的10.02%，美国再次获得了“C”级（犹他州获得了C+，其中9.4%的婴儿早产）。除了早产率不断上升外，美国每年都有超过22000名婴儿在一岁生日前死亡——相当于每小时有两名婴儿死亡。产妇死亡率和严重的妊娠并发症也高得令人无法接受。美国是最危险的发达国家之一。

在先前分析过出生缺陷的费用（平均每例早产的花费为64815美元）之后，研究专家将他的专业知识带到了小组中，并根据1998年至2004年在犹他州出生的同龄人的医疗保健数据，将早产费用制成了表格。

该数据库为早期儿童早产医疗费用的推断提供了基础。研究者还利用了其他数据库来计算儿童时期以后的医疗费用和其他类别的费用。

早产儿花费数目庞大

根据官方定义，早产分为28周以下、28至31周和32至36周。

“各州在早产人口的孕龄分布上各不相同，”研究者韦茨曼说，“这严重影响了它们所面临的最终成本。”例如，极早产婴儿（孕龄28周以下的婴儿）占早产的7%，但占总成本的33%。

按各州具体价格计算，2016年德克萨斯州的早产成本为61910美元，低于加利福尼亚州的75232美元。但德克萨斯州的早产率高于加利福尼亚州，而且更倾向于低胎龄，这就带来了更高的成本。韦茨曼在美国畸形儿基金会报告中写道，如果将价格标准化为全国价格，德克萨斯州的人均出生成本实际上要高于加利福尼亚州。

“希望这些数据能让我们深入了解每个州和社区的干预措施。我们可以通过在社区和州一级采取干预措施降低早产，从而减轻社会负担。”

美国畸形儿基金会仍然坚持认为，美国母婴健康状况不佳是不合理的，必须加以解决。这份工作报告是国家、州和市各级为争取所有母亲和婴儿的健康而采取的公开行动。

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