请看过来！剖腹产妈妈这么做可以温和减肚子

剖腹产的妈妈腹部有伤口，想要减肚子要多小心，以防伤口裂开或出现其他问题。还有，建议产后6-8星期左右再开始锻炼。具体怎么做请接下往下看：

怎么温和消除减肚子？

1.使用收腹带

产后合理使用收腹带不仅可以帮助各个器官恢复原位，还可以收紧腹部肌肉，让原本松弛的腹部慢慢平坦。此外，还能减少背痛、保护手术伤口。

2.进行温和运动

由于怀孕，妈妈们的腹部肌肉、骨盆都有不同程度的伤害，最后产后6—8周再开始进行温和运动，之后慢慢增加强度。

3.母乳喂养

这是最快消除腹部脂肪的方法，建议坚持母乳喂养至少6个月。这么一来可以帮助大家消耗额外的热量，减少腹部顽固的脂肪。

4.选对吃的东西

哺乳期间，妈妈们很容易饿。这个时候要选对食物，才能避免体重增加。豆类、酸奶、瘦肉、水果、面包等都可以选择。

5.有足够的耐心

想要孕期增加的重要一下子消失是不可能的，大家要有足够的耐心，慢慢来。特别是剖腹产的妈妈，刚经历过手术，需要更多的时间等身体恢复。

6.帮助身体排毒

产后及时排出体内毒素也能帮助妈妈们消除腹部赘肉。但要选择正确的排毒方式，比如平时适当多吃新鲜的蔬果，饮用蜂蜜水或是生姜茶、绿茶。

减少减肚子练习

1.步行

大家可以从步行开始建立运动习惯。步行比较温和，可以消耗体内热量，促进新陈代谢。不妨从每天步行500米开始，然后慢慢增加运动量。

2.向前弯曲练习

这个练习很简单，可以随时进行，通过锻炼可以让腹部肌肉变得更强壮。正确姿势是：站立，将双腿稍打开，身体慢慢向前弯曲，同时保持双腿直立。

3.拱桥运动

平躺，双脚弯曲，脚掌贴地，双手放于身体两侧，手掌撑地，撑起屁股，保持10秒钟，这个动作可以帮助消除腹部赘肉，但不会牵扯到伤口。

4.游泳

与走路一样，游泳也很温和。除了可以帮助腹部平坦，还可以增强肌肉，以及心血管耐力，不会伤害到关节。

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