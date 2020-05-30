产后护理rio重要，居然有这么多人不重视！

据美国奥兰多健康中心（OrlandoHealth）的一项新的调查发现，超过四分之一的母亲在分娩后没有管理自己的健康问题，没有重视产后护理，而超过40%的母亲表示，她们感到焦虑、不知所措或沮丧。

超过四分之一的新妈妈忽视了产后护理

奥兰多健康温妮·帕尔默妇幼医院妇产科医师梅根·格雷说：“对女性来说，随着身体和情绪的变化，怀孕的第四个妊娠期可能会变得困难和难以承受，然而这段时期应该得到和前三个妊娠期一样的支持和关注。”建议各位在分娩后的几周内看医生，谈谈你遇到的问题，对获得所需的护理和治疗至关重要。”

调查的其他结果包括：

与45岁以上的女性（31%）相比，45岁以下的女性更有可能在孩子出生后出现焦虑或抑郁（57%）。

超过三分之一的女性（37%）对她们出生后的身体状况感到尴尬。

近三分之二的女性（63%）表示，她们对自己的健康和对宝宝的健康同样关心，然而26%的女性在分娩后没有一个好的计划来管理自己的健康，这一数字在18岁到34岁之间跃升到37%。

如何渡过产后焦虑

格雷说，对于家里有新生儿的新妈妈来说，关注自己的健康似乎几乎是不可能的，但为了更好地照顾宝宝，妈妈们必须腾出时间来照顾自己。“和医生谈谈，有助于发现和治疗常见问题，如异常出血、母乳喂养困难和产后焦虑。”格雷说：“通过谈论她们正在经历的一些事情，可以帮助女性意识到她们并不孤单。寻求帮助最终会让你成为一个更好的妈妈。”

瑞秋·科布花了一些时间才意识到这一点。生了儿子后的头几个月会有多困难，她对此毫无准备。”她说：“我以为一切都会更自然，但比我想象的要难得多。女人们一直在抚养孩子，我觉得很自私，因为我觉得自己无法应付。”

瑞秋努力母乳喂养，并开始体验产后焦虑。“我感到很孤独，但我不知道如何寻求帮助，”她说，“当我终于见到我的医生时，我感到很欣慰，因为我觉得自己是正常的，而且会好起来的。”

瑞秋为自己的焦虑找到了最好的治疗方法，就是给自己留出一些时间。无论是看书还是散步，拥有这段时间都非常重要，找到其他经历同样事情的妈妈也很有帮助。

建议提前学习产后知识

格雷说：“瑞切尔的经历非常普遍，她正在努力提醒更多怀孕期间的妇女，让她们知道在怀孕的第四个妊娠期会发生什么。你可能会感觉失控，事实上你正经历着。不是每个女人都能母乳喂养；你的宝宝可能不会在每天的同一时间睡觉；也不会在每次喂养时喝同样量的奶。但这都没关系，”格雷表示，世上没有完美的妈妈，减轻自己的压力将有助于你成为最好的妈妈，也有助于你更好地体验做母亲的乐趣。”

格雷说，如今很多医院将产后知识作为产前教育的一个标准部分。在孩子出生前得到帮助和制定计划将有助于产妇们把产后护理作为优先事项。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)