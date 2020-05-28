警告！这4种早晨越吃越伤身，你还敢给孩子吃吗

早餐尤为重要，这关系到孩子生长发育。但生活中，有些家长忙于工作，早上根本来不及做早饭，为此就会让孩子在外面买的吃，或是简单做点给孩子吃，以至于餐桌上经常出现些会对孩子健康造成伤害的食物，我们一起来看看：

速食食品

很多家长为了节省时间，早上就给孩子下方便面配根火腿肠。这似乎看起来很美味，但却没有任何的营养。方便面、火腿肠里面含有各种添加剂，含盐量也有所超标，长时间给孩子吃这样的早餐，不仅影响味觉发育，还影响身体发育。

油炸食物

比如油条虽好吃，但就属于油炸食物，在炸制过程中，营养价值大大降低。经常食用，会加重肝脏负担。所以早餐千万不要给孩子吃油炸食物。

腌制蛋

有些家长给孩子吃早饭都会配上皮蛋或是咸蛋，或是做皮蛋瘦肉粥。粥吃起来虽然美味，但对于长身体的孩子来说，并不合适。皮蛋在加工过程中会添加适量的氧化铅等重金属，而咸蛋里面的盐成分、亚硝酸盐都比较高，不利于孩子成长。因此，家长要尽量少给孩子吃。

隔夜饭

有些家长想到方法，就是晚上多做一点带第二天早上吃。早上起床后，用微波炉热热再给孩子吃。这样虽然节省时间，孩子也不会饿着，但经过一夜，饭菜里面的亚硝酸盐明显上升，营养价值也大大折扣。

此外，海鲜产品更是不能隔夜食用，以免增加肝肾的负担。为了孩子健康，隔夜饭菜就别再吃了~

早餐很重要，关系着孩子成长发育。因此，家长在平时要避免给孩子吃上面几类早餐。为保证营养摄入，家长还是要勤快些，变着花样给孩子做美味的早餐。

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