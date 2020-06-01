六一到了，快带孩子玩水消暑吧~

六一儿童节到了，大家想好带宝宝玩什么了吗？育姐给大家出个好主意——带孩子玩水吧，顺便还能消消暑哦~来来来，赶紧来看看怎么玩：

室外篇

孩子过节，开心最重要，可以约上三五个小伙伴和宝宝一起去户外玩水。不过，防护工作一定要做好哦~

1.游泳

可以让宝宝开始学游泳啦，既能消暑又能锻炼身体，多好~

宝宝学习游泳，应准备好泳帽、泳衣、泳镜、救生圈、浮板、浮力圈等装备，并且必须是正规厂家的产品哦~要注意的是，孩子容易发生溺水，家长一定要在旁全程陪护，时刻注意，要和他保持一臂距离。

2.吹泡泡

带宝宝去户外吹泡泡吧，相当温馨浪漫~大小不一的泡泡在空中飘舞，在阳光照射下映射出七彩光芒，炒鸡漂亮，宝宝一定会很开心哒~

不过，有些“三无”泡泡水质量不过关，晒在身上或者被吸入口中，都会影响宝宝的身体健康。大家一定要购买正规厂家出产的泡泡水，也可以自制泡泡水，只需将洗衣粉（可用肥皂、洗洁精代替）放在水中溶解，然后准备一个棒棒圈就可以玩啦~

3.玩水枪

水枪这个家伙，相信没有一个男孩纸不喜欢吧~夏日炎炎，感受水力冲击皮肤的快感，66666~

在购买水枪时，要选择威力较小的那种。给宝宝玩水枪时，要装干净的水，并提醒宝宝不要对着别人的脸部射击，特别是眼睛，以免发生意外，建议给宝宝戴上护目镜。

室内篇

虽说国内疫情已经缓和了很多，但如果你还是不放心的话，也可以带孩子在室内玩水哦~下面这些游戏不仅能提升他的观察力，还能了解科学常识。

1.水的味道

准备各种调味料和杯子。在杯中倒入温水，把少量糖、盐、酱油分别放入温水中，让宝宝品尝水的味道，识别出不同的调味料。

2.击杯听声

找几个大小不同、材质各异的杯子、勺子。

在不同材质的杯子里倒水，用勺子敲击杯壁，让宝宝听一听声音有什么不同；

也可以在相同材质的杯子中倒入不同水量，然后用勺子敲击杯壁，让宝宝再听听听，这次的声音和上次有啥不一样。

3.舀水玩

准备一个乒乓球和几个大小不同的杯子。用大小不同的杯子在水盆里舀水玩，还可以将小杯子放进大杯子中，让宝宝观察水溢出来了，再把乒乓球丢进装水的杯子中，咦，这次为什么水没有溢出来？带着宝宝一起去寻找答案吧~

杯子和水还有很多种玩法，大家可以和宝宝尽情尝试玩耍，并让他在玩耍中学习。如果是大一点的孩子，还可以玩一玩“虹吸现象”，也是超有趣的~

宝宝玩水，这些事项要注意

大家带宝宝玩水要注意安全，以下几点一定要做好：

1.预防晒伤

现在天气已经很热了，带宝宝去室外玩水，防晒工作一定要做好。建议给宝宝戴上遮阳帽，玩水前身上要涂抹儿童防晒霜。

2.选对玩水用品

让宝宝下水玩耍，一定要备齐泳镜、泳帽、泳衣、救生圈、浮力圈、浮板等用品。购买婴幼儿游泳用品时，应选择做工精细、表面光滑的产品，以免伤害宝宝娇嫩的皮肤。游泳装备要颜色艳丽，与水产生鲜明反差。游泳圈要有单向阀门，并且气嘴上有一个永久附着的气塞，气塞和气嘴的密封性能要好，不能发生漏气现象。

3.及时补水

夏天十分炎热，孩子玩水又比较嗨，体内水分会大量流失。若不及时补水，很容易造成孩子缺水。还有，孩子在水上乐园或泳池玩水后，大家一定要让他及时洗澡，把病菌、细菌冲洗干净，这样就不容易患皮肤病啦！

最好让孩子用淡盐水漱口，并用酒精棉清理他的耳朵积水等，把细节工作做到位！

4.注意水质

不管是在室内舀水玩，还是在室外游泳、玩泡泡，水质的好坏一定要重点关注。宝宝身体娇弱，水质太差会导致细菌在宝宝体内大量繁殖，伤害孩子皮肤和健康。建议宝宝去婴幼儿游泳池游泳，而不是成人泳池，更加卫生。而且，成人泳池通常使用氯气进行消毒，这也有可能影响孩子健康。

孩子耳朵进水、呛水了怎么办？

孩子耳朵进水不用慌

孩子在水中玩闹或者游泳的过程中，避免不了全身湿透，耳朵进水是常有的事。这时候，孩子会出现不适感，家长们往往会使用棉签帮助孩子排出耳道里的水，但有些问题需注意：

（1）棉签不应深入耳道，容易将水引入耳朵更深处，使耳膜受损。

（2）孩子在哭闹时，不应强行用棉签给孩子排水，容易误伤孩子。

更好的方法是：

（1）棉球代替棉签。棉球的吸水性更好，家长们可将其置于孩子的耳廓处，静置数分钟，则可以吸附出大部分的水。

（2）手边没有棉球时，可用柔软的棉质手帕代替。将手帕的一角卷在手指上擦拭外耳廓的水分，再将手帕的一角卷成细细长长的细绳状，轻轻插入耳内，慢慢旋转来吸取水分。

孩子呛水了怎么办

在带孩子玩水或者游泳的过程中，家长们不要因为场馆有工作人员看护而掉以轻心，必须做到寸步不离的看好孩子。

不过，呛水是小朋友常会发生的意外，父母仍需学习必要的急救措施：

（1）孩子呛水不严重

在这样的情况下，家长应轻轻地从下往上拍打孩子的背部，帮助孩子及时咳出气管里的水。同时，家长们仍需观察孩子们的面色及身体反应，如若发现任何不正常的现象，需及时送医治疗。

（2）孩子有窒息的危险

家长们一旦发现孩子处于这样的危险当中，应立即拨打急救电话，同时要给孩子进行急救措施：首先将孩子倒立在自己的腿上，其次拍打其背部直到有水从口鼻流出，然后将孩子平躺，最后开始按压胸部进行心肺复苏，等待救护车的到来。

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