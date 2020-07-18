如何让宝宝学会自主排便？试试这几招

让孩子学会控制大小便也是有方法可循，今天小编就给大家出谋划策：

保持正常的饮食规律

让宝宝学会控制大小便，首先要让宝宝排泄保持正常规律。如果一日三餐没有保持正常规律，宝宝的排泄时间也无法固定，让宝宝养成良好的排便习惯就无从谈起。因此，大家要保持正常的饮食规律，一日三餐要定时定量给宝宝吃。

另外要给宝宝提供科学均衡的饮食，并适当给他吃点水果，以免出现腹泻、便秘等问题，对正常的排便规律形成干扰，不利于控制大小便训练的进行。

给孩子读绘本

通过给宝宝读相应绘本的方式帮助宝宝学会控制大小便。现在市场上有很多宝宝各个成长时期应学会的生活技能的绘本，大家可以购买以宝宝如厕为主要内容的绘本，在大小便训练前或训练过程中给他讲故事，让他接受熏陶。只要坚持这样做，宝宝慢慢地就能把绘本上的内容记住并照做。

另外，在宝宝大便或小便时，大家及时讲解绘本里相应的内容，加深宝宝对自主大小便的认识。

让孩子学会发出排便信号

让宝宝学会控制大小便，一定要循序渐进，慢慢来，建议从训练宝宝发出排便信号开始。大家发现宝宝神情古怪或者动作异常，要及时询问他是不是想尿尿或拉粑粑。如果宝宝真的是在排便，在清理污物时要教育他，以后想尿尿或拉粑粑时一定要跟大人说。经过一段时间的反复教育后，宝宝慢慢就学会了只要想排便就告诉爸爸妈妈。

给孩子穿拉拉裤

与一般纸尿裤相比，拉拉裤更加贴身，更方便宝宝运动。拉拉裤的设计和宝宝的小内裤很像，穿脱十分方便，而腰贴型纸尿裤穿脱起来就比较麻烦。

穿拉拉裤就相当于穿了个小内裤，不但可以让宝宝训练控制大小便，还能避免宝宝尿裤子。因此，大家在训练宝宝控制大小便时，最好给他穿上拉拉裤。

最后提醒大家，让宝宝学会控制大小便并不是一朝一夕就能完成的，一定要保持耐心，发现宝宝有进步要及时鼓励引导，让他继续努力早日达成目标。

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