当坐月子碰到过敏，妈咪如何是好？

“总感觉皮肤痒痒的，不抓难受，抓了又红肿，真是左右为难。”最近一个新妈妈在后台向我们求助，说自己坐月子期间过敏了，该怎么办？真是个伤脑筋的大难题哇，接下来就给大家好好说一说：

月子期间为什么会过敏？

由于体内激素发生变化、带孩子的压力以及过度疲劳多种因素下，会导致皮肤变得敏感，如果这时候再使用带有刺激性的化妆品或是洗面奶，只会给皮肤造成更大的刺激，引发皮肤敏感。

皮肤过敏该怎么解决？

1.在使用化妆品之前先测试

不要频繁更换化妆品和护肤品，最好先看看产品成分，选择天然无添加剂的。在使用化妆品之前最好先小范围在耳边或是手背部涂抹，若没有任何反应再使用。如果有反应，应立即停止使用。

2.使用生理盐水进行消肿

当感觉皮肤有过敏情况后，可以用蘸有生理盐水的棉花或是纱布敷在敏感部位，起到消肿作用，一般几天之后红肿情况就会消失。

3.多吃新鲜蔬果，少吃辛辣食物

平时多吃新鲜蔬果，补充身体所需维生素C，以免皮肤干燥脱皮。偶尔食用具有降火效果的凉茶。鱼虾等易过敏的食物尽量少吃，对于煎烤类的食物也要敬而远之。因为这些食物对敏感肌肤也会造成不小的伤害，导致皮肤缺水严重。

4.使用温和的洁面产品

清洁面部时最好选择温和的清洁产品，洗脸的水不要太烫也不要太冷。不要长时间暴晒在阳光下。敏感皮肤皮肤比较娇嫩，对紫外线没有什么防御。如果长时间暴晒会更容易受到刺激，皮肤变薄。

5.出门前做好防晒工作

在出门前，可以先涂抹防晒霜，这能很好的避免阳光直射伤到皮肤。等到晚上使用带有营养的化妆水来增加皮肤水分。皮肤过敏时，可以适当涂抹些氧化锌软膏、维生素B6霜来改善。

注意，如果过敏比较严重，就要及时就医。

tips：绿豆海带汤

绿豆海带汤做法简单，其本身具有清热解毒，治疗湿疹或是瘙痒等症状。

材料：30g绿豆、50g海带、100g糯米，适量红糖

做法：将洗干净的糯米与绿豆放入锅中熬煮，等到煮开之后加入海带，等到熬滚后加入红糖出锅。

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