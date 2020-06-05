新发现：乳腺癌患者在孕期化疗，宝宝或不受影响

根据在巴塞罗那举行的第七届欧洲乳腺癌会议（EBCC7）上提出的研究，在怀孕期间发现自己患有乳腺癌的妇女可以接受化疗，而不会危及胎儿的健康。

孕妇化疗，胎儿或不受影响

德国法兰克福大学妇产科助理教授、德国乳腺组织成员SibylleLoibl博士在会上表示，怀孕的乳腺癌患者可以接受建议的标准治疗，因为进行化疗时婴儿在子宫内，似乎不会在婴儿出生时或出生后给婴儿带来重大问题。

“直到现在，我们关于如何治疗孕妇的乳腺癌的决定性证据在很大程度上局限于个案研究和回顾性调查。出于这个原因，医生们在治疗方案上谨慎保守，因为他们担心这可能会对胎儿产生影响，尽管这也意味着准妈妈将难以获得最佳的癌症治疗。”Loibl博士还谈到：“因此，德国乳腺研究组建立了一个登记册，对在怀孕期间被诊断为乳腺癌的患者进行回顾性和前瞻性的数据收集。它是唯一一个关注母亲和婴儿结果的国际登记处。”

研究人员在2003年4月至2009年10月期间，对235名患者的详细信息进行了前瞻性研究（119名）和回顾性研究（116名）。这些妇女的年龄在23至46岁之间，平均年龄（中位数）为33岁。平均在怀孕23周时就诊断出乳腺癌。虽然并非所有的数据都是完整的，但在151名妇女中，91人在怀孕期间平均接受了两个周期的化疗。

研究结果令人意外

分娩时婴儿的平均胎龄为36周，介于28周至42周之间。相比正常婴儿平均体重为2791g，怀孕期间接受化疗的婴儿出生时比未接受化疗的婴儿稍轻：平均为2636g。

在91名接受化疗母亲所生的婴儿中，3名出生时秃顶（脱发），1名胎龄较小，1名患有18号染色体三体症（染色体异常），出生后1周死亡，1名患有坏死性小肠结肠炎（严重的肠道细菌感染），出生后3周死亡，1名出现败血症（血液感染），一个出现中性粒细胞减少（低白细胞计数），两个出现贫血。在60名未接受化疗的婴儿中，一名有暂时性呼吸暂停（呼吸中断），一名C反应蛋白（一种对炎症或感染反应出现的蛋白）升高，一名有胃肠炎。

Loibl博士说：“在接受化疗的婴儿中描述的大多数问题与治疗无关，但很可能是由于其他情况引起（例如，早产引起的坏死性小肠结肠炎或18号三体）。正常情况下，在自然界中，有1%到2%的畸形风险，其他问题如感染也可能发生。接受化疗的婴儿与未接受化疗的婴儿的胎儿结局没有显著差异。”

乳腺癌患者在孕期也可以接受化疗

博士进一步表示，“因此，这项研究表明，怀孕的乳腺癌患者在怀孕期间，可以尽可能按照标准量建议进行治疗，并接受化疗。理想情况下，这应该在专业化、多学科团队的照管下进行。我们希望生成更可靠的数据来确认这一点，因此注册表正在不断更新和完善数据。”

除了母亲和婴儿的预后数据外，Loibl博士和她的同事还从正在进行前瞻性随访的妇女身上收集肿瘤标本和胎盘材料，这些标本和材料被送到德国乳腺组织的生物材料库。研究人员希望这将为他们将来提供有关妊娠和化学疗法对母婴结局影响的重要信息。

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