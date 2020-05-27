为逗闺女开心，这位老爸倒个垃圾也这么多戏，太好玩了~

据西班牙《国家报》网站报道，疫情期间，西班牙一名爸爸为了哄女儿高兴，在家中和女儿玩起了Cosplay游戏。他们每天换一套Cosplay装扮，就连去楼下扔垃圾时也穿着，吸引了很多邻居的围观，给人们带来了欢笑。

和女儿玩Cosplay，出门倒垃圾宛如走秀

据了解，这名爸爸名叫海梅·科罗内尔，34岁，来自西班牙普埃托利亚诺市。1个多月前，西班牙因新冠肺炎疫情蔓延宣布进入国家紧急状态。发布国家紧急状态命令的第二天，科罗内尔在做家务时找到了一套电影《冰雪奇缘》雪宝的Cosplay服装。于是，他和3岁半女儿玛拉开始玩起了Cosplay游戏。

下楼扔垃圾时，爸爸还穿着那件雪宝的Cosplay服装。他对女儿说：“我们去做一件愚蠢的事”，接着就穿着这身装扮下楼去了。科罗内尔下楼的时间正好是晚上8点，是疫情隔离期间民众鼓掌加油的时刻。就这样，科罗内尔伴随着掌声倒垃圾，就像是在T台上走秀，超级有趣。

“走秀”受到邻居追捧，只为哄女儿开心

刚开始是科罗内尔独自穿着Cosplay服装下楼扔垃圾。后来孩子被允许出门活动后，女儿玛拉也加入进来，每天晚上和爸爸一起下楼扔垃圾。

科罗内尔表示，女儿玛拉出生以来，每逢万圣节和狂欢节，他们父女都要玩Cosplay游戏。他说道：“家中本来就有Cosplay服装嘛，最近政府要求大家居家隔离，为了哄女儿高兴，我就每天换一套。我的做法受到了邻居们的欢迎，这让我很高兴，他们都在期待着我和女儿出门。”

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