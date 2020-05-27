夫妻合休产假又上热搜，两会这些提案，有娃的都看看

关于产假的话题，一直是社会议论的焦点。今年的两会上，有代表建议夫妻合休产假，再次引起网友关注，还上了热搜。

今年的1月8日，上海市妇联曾召开新闻发布会，发布建议:

1.合并产假和配偶陪护假为家庭育儿假。

2.将现有夫妻双方的138天假期（其中女方产假和生育假128天，男方陪产假10天）延长至半年，即182天。

3.夫妻双方协商确定各自休假天数，并强制父亲休假不少于30天。

在最近召开的两会上，人大代表、华南师范大学教授林勇也提交了《关于夫妻合休产假的建议》，再次激起了公众的广泛讨论，还上了热搜。

他认为，女职工因为生育导致的产检、安胎等原因离岗，以及还有长达半年多的产假，使得企业招聘新员工时普遍倾向于录用男性。二孩政策更使得这种离岗时间翻倍。”其次，对于本身在职的女性而言，二孩政策影响其职业晋升。而爸爸只有7-30天不等陪护假，完全不足以分担照顾家庭的职责。

林勇建议，夫妻合休产假，并有计划、分步骤延长男性休假天数。将陪产假与产假合并，由夫妻合休。男女双方均可在法定产假基础上申请延长假期至365天（夫妻双方休假合计）。

中国各省产假护理假统计表

消息一出，大多网友表示支持。

支持者的态度是：

这是政策层面为育儿方面的男女平等背书；

规定出台可以缓解职场歧视；

那些觉得自己一个月不上班家里过不下去的男人们，请你们扪心自问，你们就算不休产假，你们能让妻子不愁钱的休产假吗？你们真的能让你们的妻子产后安心照顾家庭不为钱发愁吗？你们要出去工作，你们的妻子在产后也要出去工作，你们现在认为的种种不公，都是你们的妻子一直在承受的；

“孩子不能没有爸爸”支持；

……

也有人发出了不同的声音：

连双休、8小时工作制还没强制落实呢，你跟我说强制这个？这份福报估计是无福消受；

产假时间变长，企业压力变大了，羊毛还是会出在羊身上的；

这个估计是机关事业单位的专属福利；

等于就是把职场歧视从未婚女性扩大到未婚女性+未婚男性：

……

提议合休产假的初衷想必是让父亲充分融入孩子的养育中，不仅有利于夫妻感情，缓解企业招聘中的性别歧视，还有利于孩子的成长。

想法不可谓不好，但是也如那些反对声音所说，会在推广执行层面遇到很多问题。

强制休假在现有的情况下，很难相信可以做到全面铺开。如何监督一个人不去上班，好像对于管理部门来说很难监管。我之前在别的文章里写过，如何让家长自证不在工作，在陪孩子呢？

陪孩子的时候，全程自拍录像取证？如果把家长逼到这部田地，将会成为一幕家庭伦理悲剧。

如果没有一颗陪伴的心，及时强制手段能够落实，也会沦为形式主义。

陪伴不是最长情的告白，用心陪伴才是。

下面这些两会提案，也与我们这些当爹妈的息息相关，大家也都可以关注一下。

蒋胜男代表

建议提高性同意年龄，将性同意年龄线从14岁提高至18岁。

李亚兰代表

建议对校园霸凌细化惩治标准，单独立法。

谭平川代表

建议下调刑事责任年龄，将现行刑法中的最低刑事责任年龄从十四周岁降低到十二周岁，将完全负刑事责任的年龄从十六周岁调整为十四周岁。

刘希娅代表

建议建立性侵害未成年人犯罪信息资料库并实现全国联网、公开。

考虑建立近年来性侵未成年人犯罪资料的专项信息库，并在全国范围内实现跨省市、跨区域联网和实时更新。

全国政协委员于鲁明

建议将HPV疫苗纳入国家免疫规划，9-14岁女孩免费接种。

方燕代表

建议加强建立家庭防性侵教育机制，增设儿童被性侵后的精神损害赔偿机制。

建议产后抑郁治疗费用纳入保险报销。

陈海仪代表

涉罪未成年人可佩戴手环居家强制管教。

全国政协委员许洪玲

在社区举办家长课堂。建立“家长教育指导工作室”，面向适龄儿童家长，聘请第三方或者有教育经验的志愿者作为老师。针对准备入小学的家长开展相关课程教育，颁发“合格父母”上岗证随学生档案入学。

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