早晨排尿别太急，会晕的！

很多人都有起床后立即去排尿的习惯，宝宝们也不例外。有的宝宝可能前一天晚上喝水太多，起床后急着去排尿，还很用力！咳咳咳，赶紧跟孩子说“慢慢来”！要知道，早晨排尿太急，会晕的！

晨起后：慢慢排尿

宝宝早上醒来后，往往会感到强烈的尿意。但是快速将膀胱里的尿液排空很容易会头晕，甚至有可能引发排尿性昏厥。因此，大家要提醒宝宝，早上小便要慢一些，不要用力过猛过快。此外，还要注意观察宝宝的尿液颜色和排尿次数，及时发现健康问题并加以预防。

1.尿液颜色

健康的宝宝尿液颜色大多是浅黄色、无色或透明色。如果宝宝喝水少、出汗多，尿液颜色会变深。此外，宝宝肾脏功能还没有发育完全，吃了苹果、橘子、香蕉、苋菜、菠菜等含磷酸盐或草酸盐的食物，尿液排出遇冷后会形成结晶，导致尿液变浑浊，遇到这种情况不必担心，是正常的。

2.小便次数

正常情况下，新生宝宝每天小便4-5次；6个月以下宝宝每天小便20-25次，半岁-1岁宝宝肾功能慢慢发育成熟再加上吃半流质食物，每天排尿次数减少为15-16次；2-3岁宝宝平均每天排尿10次左右。

但如果宝宝排尿次数大幅增加，并出现尿痛、尿急症状，有可能是尿路感染。另外还要注意的是，如果宝宝看恐怖片、听恐怖故事、或者遭到父母打骂，有可能会出现精神性尿频症，尿尿变多。

除了在排尿上要注意，还有一些事项得要上上心哦，我们一起来看看：

上午：多运动、多动脑

上午9点至下午1点是人体一天之中大脑最活跃、最有精神的时段。在这个黄金时段里，大家不妨带宝宝运动1小时，动脑15分钟。

上午9-11点、下午3-5点是一天之中最适合运动的时段，大家可以和宝宝一起参加1小时的体育锻炼，可以带宝宝去户外散步、玩球。总之，大家要让宝宝多多运动起来。夏天天气炎热，可以将运动时间放在上午9点前或下午5点后。

这里说的动脑，是让宝宝积极思考。大家可以买拼图、积木等玩具给宝宝玩，让他发挥想象力从而促进智力发育。大家也可以给宝宝一支笔，让他自由涂鸦。

下午：多喝水，多活动

到了下午，身体需要消化午饭吃的食物，小肠把食物中的营养吸收后送进血液。此时，就需要让孩子喝点水，以稀释血液，保护血管。

有的小孩子喜欢坐着，就要经常提醒宝宝起身扭扭腰，活动活动身体。还要记得给宝宝按摩下肚子哦，让喝进去的水滋润下肠胃，以免大便干结。此外，记得用温热毛巾给孩子洗把脸，让他精神焕发。

晚上：放松，多玩耍

夜晚的到来意味着一天工作学习的结束，大家要充分利用晚上的闲暇时光，不妨好好陪陪宝宝，陪宝宝一起玩玩小游戏，增进亲子感情，大家也可以和宝宝聊一聊开心的事情，让一家子都开心起来。

需要注意的是，临睡前一小时就不要逗弄宝宝了，以免大脑神经过于兴奋活跃，影响正常入睡。要知道只有宝宝睡眠质量好，才能健康成长~

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